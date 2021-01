Ενώ ο Mπρους Γουέιν είναι πια νεκρός, Nightwing, Batgirl, Robin και Red Hood αναλαμβάνουν να προστατεύσουν το Γκόθαμ από τις εγκληματικές δυνάμεις που δρουν στη πόλη. Ένα ατμοσφαιρικό και στυλάτο παιχνίδι έρχεται για τους φαν της DC.

Step Into The Knight and save Gotham from chaos. Welcome to #GothamKnights. pic.twitter.com/t6b9g1TBh9

— Gotham Knights (@GothamKnights) August 22, 2020