Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο χαιρετά το 2021 με ένα ξεχωριστό μήνυμα και την ευχή να είναι ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά για όλους τους κατοίκους του πλανήτη μας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Twitter του BBC Earth, συνδρομητικού τηλεοπτικού καναλιού του BBC Worldwide o Βρετανός φυσιοδίφης, τηλεοπτικός παρουσιαστής, αφηγητής ντοκιμαντέρ, σκηνοθέτης, παραγωγός και συγγραφέας αναφέρει:

«Σας μιλώ από το σπίτι μου, επειδή, όπως πολλοί από εσάς πέρασα ένα μεγάλο μέρος του περασμένου έτους σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από φίλους, οικογένεια και πρόσβαση στον φυσικό κόσμο.

A New Year’s message from Sir David Attenborough. 🌍 #PerfectPlanet pic.twitter.com/oovtenIbyx

Ήταν δύσκολοι μήνες για πολλούς από εμάς, αλλά η αντίδραση σε αυτούς τους παράδοξους καιρούς έχει αποδείξει, ότι όταν συνεργαζόμαστε, δεν υπάρχει όριο σε αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε».

«Σήμερα βιώνουμε περιβαλλοντικές αλλαγές όπως ποτέ άλλοτε, και η ανάγκη ανάληψης δράσης δεν ήταν ποτέ πιο επείγουσα.

Φέτος, ο κόσμος θα συγκεντρωθεί στη Γλασκόβη για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία μας.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα έτος για θετική αλλαγή, για τον εαυτό μας, για τον πλανήτη μας και για τα υπέροχα πλάσματα με τα οποία τον μοιραζόμαστε.

Ένας χρόνος τον οποίο ο κόσμος θα μπορεί να θυμάται με περηφάνια και να λέει: «Κάναμε τη διαφορά».

Καθώς θέτουμε τους στόχους μας για τη Νέα Χρονιά, ας σκεφτούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Ποιες θετικές αλλαγές μπορούμε να φέρουμε στη ζωή μας;

Ακολουθεί ένα φωτεινότερο έτος μπροστά. Ας κάνουμε το 2021 μια ευτυχισμένη χρονιά για όλους τους κατοίκους του Τέλειου Πλανήτη (Perfect Planet)» υπογραμμίζει ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος παρουσιάζει τη νέα του σειρά «A Perfect Planet» αποτελούμενη από πέντε επεισόδια στο BBC Earth.

This is the story of Earth’s power and fragility.

A new series with David Attenborough.

This is A Perfect Planet.#PerfectPlanet | @BBCOne and @BBCiPlayer | Sunday 3rd Jan, 8.00pmpic.twitter.com/CqD8sQv8fq

— BBC (@BBC) December 31, 2020