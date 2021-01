Το διαδικτυακό φαινόμενο «Ρατατούης: Το μιούζικαλ του TikTok» κατάφερε να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια για την στήριξη ηθοποιών και άλλων καλλιτεχνών που δοκιμάζονται από την πανδημία.

Η αρχή έγινε με ένα meme όταν εκατοντάδες χρήστες του TikTok, βασισμένοι στον «Ρατατούη», φαντάστηκαν την μιούζικαλ εκδοχή της αγαπημένης ταινίας και γέμισαν το διαδίκτυο με τις ιδέες τους για το υποθετικό έργο- από την χορογραφία και τα σκηνικά μέχρι και διαφημιστικά προϊόντα.

Στην παρουσίασή του συμμετείχαν γνωστά ονόματα όπως οι: Wayne Brady, Titus Burgess και Adam Lambert.

You did it! You raised over $1 million to benefit @TheActorsFund! But we aren’t done yet. Tickets are still on sale all weekend long on @TodayTix.https://t.co/3YxozrE7Hd pic.twitter.com/QqUu6uzM0D

