Οι ήδη δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών εκτοξεύτηκαν με την πανδημία και την μείωση των ευκαιριών για κοινωνικές συναναστροφές και για φλερτ.

«Συμπεράναμε ότι ζευγάρια που ήρθα κοντά μέσα από εφαρμογές γνωριμιών έχουν ισχυρότερη επιθυμία να κάνουν οικογένεια ή να δημιουργήσουν σταθερές σχέσεις, σε σύγκριση με ζευγάρια που συναντήθηκαν με τους παραδοσιακούς τρόπους», δήλωσε καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα προήλθαν από έρευνα που διεξήχθη από την ελβετική στατιστική υπηρεσία, η οποία έθεσε ερωτήσεις σε άτομα ηλικίας 15 έως 79 ετών εξετάζοντας πλήθος θεμάτων. Ανάμεσα σε αυτά ήταν το πώς τα ζευγάρια που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν γνωριστεί και τι προθέσεις είχαν για τη σχέση τους.

How it started vs How it’s going

s/o to Tinder 🤪 pic.twitter.com/1RTKogJMuA

— TinaPieSky🍞✨ (@Sky_Angelic) October 5, 2020