Τα εμβόλια κατά του πανδημικού κοροναϊού είναι ασφαλή για τα άτομα με αλλεργίες σε τρόφιμα ή φάρμακα, καθησυχάζει ομάδα Αμερικανών ειδικών με επικεφαλής αλλεργιολόγους του διάσημου Γενικού Νοσοκομείου Μασαχουσέτης.

Η Βρετανία συνιστά να μην γίνεται το εμβόλιο σε άτομα με ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης σε τρόφιμα ή φάρμακα, ωστόσο η σύσταση αυτή δεν δικαιολογείται με βάση την διαθέσιμη βιβλιογραφία, γράφουν οι ερευνητές στο Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνιστά αποφυγή του εμβολιασμού για Covid-19 μόνο για τα άτομα που έχουν ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων στα συστατικά των εμβολίων της Pfizer και της Moderna, τα μόνα που έχουν λάβει έγκριση μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα περιστατικά αναφυλακτικής αντίδρασης που έχουν αναφερθεί σε ΗΠΑ και Βρετανία οφείλονταν στην πολυαιθανογλυκόλη, γνωστή και ως PEG, μια ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως σε καλλυντικά και άλλα προϊόντα και έχει προστεθεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας στα εμβόλια της Pfizer και της Moderna.

Για την αντιμετώπιση τυχόν αναφυλακτικής αντίδρασης, η οποία μπορεί δυνητικά να προκαλέσει θάνατο, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνιστούν ότι όλοι όσοι εμβολιάζονται πρέπει να παραμείνουν στο εμβολιαστικό κέντρο για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε εμβόλια είναι σπάνιες, καθώς αφορούν περίπου 1,3 άτομα ανά εκατομμύριο, γράφει η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την Αλίνα Μπανέρζι, αλλεργιολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Μασαχουσέτης και επίκουρη καθηγήτρια του Χάρβαρντ.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η συχνότητα των αλλεργικών αντιδράσεων στα εμβόλια των Pfizer και Moderna πρέπει να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα.

Στη μελέτη συμμετείχαν επίσης ειδικοί των Πανεπιστημίων του Τέξας και της Ουάσιγκτον και του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ στο Τενεσί.