Ο Elon Musk ξαναχτυπά με νέες δυνατότητες

Πρόσφατα το newsauto αποκάλυψε ότι το νέο update στο software των αυτοκινήτων Tesla, περιλαμβάνει και νέους ήχους στις κόρνες των αυτοκινήτων, τους οποίους θα επιλέγει ο οδηγός ανάλογα με τη διάθεσή του.

Η λεπτομέρεια όμως που δεν αποκαλύφθηκε στην είδηση αυτή αποκάλυψε ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, ο οποίος ανακοίνωσε από το αγαπημένο του twitter ότι τα αυτοκίνητα θα κορνάρουν και με ήχο… εντερικής εκκένωσης.

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update!

— Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020