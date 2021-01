Οι υπεύθυνοι γυναικείου περιοδικού για θέματα υγείας αναγκάστηκαν να απολογηθούν μετά το tweet που καλούσε τις αναγνώστριες να «κάψουν τις θερμίδες των Χριστουγέννων».

Στον λογαριασμό του περιοδικού Women’s Fitness Magazine στο Twitter δημοσιεύθηκε το περασμένο Σάββατο: «Βγαίνετε για τρέξιμο, περίπατο ή ποδήλατο σήμερα; Είναι μια υπέροχη μέρα για να κάψετε τις θερμίδες των Χριστουγέννων… δημοσιεύστε τις φωτογραφίες σας εδώ!».

Sorry to anyone upset by our recent post about getting out and burning off Xmas calories. We were trying to encourage you to exercise, share your pics and to not to wait until January if you have fitness or weight-loss goals. We know that not everyone exercises for weight loss. pic.twitter.com/sRTC4omxu8

— Women’s Fitness mag (@WomensFitnessuk) December 27, 2020