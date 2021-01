After 11 fruitful years, the days of ploughing, planting and harvesting with FarmVille are coming to a close. Thank you to all of our Farmville players around the world! -Zynga

Δημοσιεύτηκε από FarmVille 2 Elite Fan Club στις Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020