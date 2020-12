To twitter γεμίζει ευχές για το 2021 με πολλούς να τις διανθίζουν με συγκινητικά ή χιουμοριστικά βίντεο.

Ένα από αυτά συγκλονίζει, συνοδεύοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ουσιαστική ευχή από την πραγματοποίηση της οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα της ζωή μας…

Για το χιούμορ του ξεχωρίζει το επόμενο βιντεάκι, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η ελπίδα πολύ καλά κάνει και πεθαίνει πάντα… τελευταία.

Το απολαυστικό βιντεάκι συνοδεύει την ευχή: «το 2021 ας φέρει πίσω την ηρεμία στη ζωή μας»

Το μυστικό είναι να σκέφτεσαι τα όμορφα πράγματα που έχεις, ακόμα και όταν αυτά είναι λίγα ή μόνο ένα..

A.Curnetta

Να σας φέρει το 2021 τα καλύτερα! Υγεία, Πίστη, Αγάπη, κι ότι ποθεί ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο!

When you believe in magic ❤️🎅

EVERYTHING could happen 🎅❤️❤️ pic.twitter.com/LXETxkoQ0B

— Christina Sevastou (@CSevastou) December 30, 2020