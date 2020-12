Σε ολόκληρο τον κόσμο πολλά μουσεία εξακολουθούν να είναι κλειστά λόγω της πανδημίας. Ωστόσο κάποια από αυτά όπως το Met συνεχίζουν τη δράση τους μέσω του διαδικτύου.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης μέσα από αναρτήσεις και άλλες online δραστηριότητες προσφέρει συνεχώς στον κοινό ματιές στον πλούτο των συλλογών του και του αρχείου του.

Στην σειρά του μουσείου με τίτλο «From the Vaults» εντοπίσαμε αυτό το μικρό διαμαντάκι, ένα ντοκιμαντέρ του 1983 για τις γάτες του Met.



Πιερ Ωγκύστ Ρενουάρ, Νεαρό κορίτσι με γάτα, 1879

Στο 20λεπτο βίντεο με τίτλο «Metropolitan Cats, 1983—A History of Cats at The Met» οι επιμελητές του μουσείου επισκέπτονται και σχολιάζουν τα έργα του μουσείου που απεικονίζουν γάτες.

Από την αρχαία Κίνα μέχρι τα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ οι καλλιτέχνες δεν έπαψαν ποτέ να ενδιαφέρονται και να εμπνέονται από τα πανέμορφα ζώα. «Όλες οι γάτες είναι όμορφες. Ακόμα και οι άσχημες γάτες είναι όμορφες» αναφέρει ένας από τους επιμελητές.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται μεταξύ άλλων έργα του Ρενουάρ, του Γκόγια και του Oide Tōkō.