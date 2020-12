Μια ιαπωνική εταιρεία και το Πανεπιστήμιο του Κιότο έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη του πρώτου ξύλινου δορυφόρου με στόχο να τα καταφέρουν μέχρι το 2023.

Εκπρόσωποι της εταιρίας Sumitomo Forestry δήλωσαν πως η έρευνα για την χρήση ξύλινων υλικών στο διάστημα έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ειδικοί σύντομα θα αρχίσουν να πειραματίζονται υποβάλλοντας διάφορα είδη ξύλου σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες στη Γη.

Αυτό που θα διαφοροποιεί τους ξύλινους δορυφόρους είναι πως θα καίγονται χωρίς να απελευθερώνουν επιβλαβείς ουσίες στην ατμόσφαιρα και χωρίς να γεμίζουν το έδαφος και τον ωκεανό με σκουπίδια όταν επιστρέφουν στη Γη.

