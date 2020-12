Μια εκκλησιαστική καμπάνα που χρονολογείται από το 1555 θα επιστραφεί στο σπίτι της στην Πολωνία, 77 χρόνια αφότου λεηλατήθηκε από τους Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ενορίτες στο Slawiecice στη νότια Πολωνία άρχισαν να αναζητούν την παλιά καμπάνα της εκκλησίας πριν από δύο χρόνια. Ήταν τυχεροί γιατί, όπως εξήγησε η μητρόπολη Münster στη Γερμανία, οι Ναζί έλιωσαν περίπου 80.000 καμπάνες για να φτιάξουν όπλα ή πυρομαχικά.

Η καμπάνα εντοπίστηκε τελικά στο Münster από τον πάστορα της πολωνικής εκκλησίας. Σύμφωνα με την επισκοπή, ο Marian Bednarek βρήκε την καμπάνα των 400 κιλών (880 λίβρες) σε ένα βιβλίο.

Βρισκόταν για δεκαετίες απαρατήρητη με δύο άλλες καμπάνες σε μια αυλή στο δικαστήριο της Καθολικής Εκκλησίας της πόλης.

Μετά τον πόλεμο, κάποιες καμπάνες που δεν είχαν λιώσει λόγω του μεταλλικού τους περιεχομένου τις είχαν επιστρέψει, αλλά 1.300 καμπάνες που είχαν κατασχεθεί σε ανατολικά εδάφη, όπως η Πολωνία, διατηρήθηκαν στο Αμβούργο και οι φωτογραφίες τους φυλάχτηκαν σε αρχείο στη Νυρεμβέργη.

