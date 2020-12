Θα μπορούσε να ονομαστεί η Μεγάλη Έξοδος από τη Σίλικον Βάλεϊ: από την Tesla μέχρι την Hewlett-Packard και την Oracle, μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εγκαταλείπουν τη γενέτειρά τους στην Καλιφόρνια και αναζητούν νέες προοπτικές σε άλλες, φθηνότερες αμερικανικές πολιτείες.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο ιδρυτής της Tesla Έλον Μασκ, πλέον ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι μετακομίζει από τη Σίλικον Βάλεϊ στο Τέξας. Εκεί πρόκειται να κατασκευάσει το νέο της εργοστάσιο η Tesla, εκεί διατηρεί μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεών της η SpaceX.

Η ζωή στην Καλιφόρνια «δεν ήταν απαραίτητα μια καλή αξιοποίηση του χρόνου μου» είπε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στη Wall Street Journal.

H Σίλικον Βάλεϊ, είπε, «έχει υπερβολικά μεγάλη επιρροή στον κόσμο», η οποία όμως εξασθενεί.

Ο Μασκ παρομοίασε την πολιτεία της Καλιφόρνια με επιτυχημένη αθλητική ομάδα: «Όταν μια ομάδα κερδίζει για πολύ καιρό τείνει να εφησυχάζει και μετά παύει να κερδίζει το πρωτάθλημα. Η Καλιφόρνια κερδίζει εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι τις θεωρεί [τις εταιρείες] κάπως δεδομένες» είπε.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Hewlett-Packard Enterprise ανακοίνωνε ότι θα μεταφέρει τη έδρα της στο Χιούστον του Τέξας. Η εταιρεία ιδρύθηκε σε ένα γκαράζ του Πάλο Άλτο στην Καλιφόρνια, έξω από το οποίο βρίσκεται σήμερα μια πινακίδα που γράφει «γενέτειρα της Σίλικον Βάλεϊ».

Στο Τέξας ανακοίνωσε ότι μετακομίζει και η Oracle, o δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής λογισμικού στον κόσμο, με ειδίκευση στις βάσεις δεδομένων.

Και η Palantir, εταιρεία που προσφέρει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και παρακολούθησης, μετέφερε φέτος την έδρα της από τη Σίλικον Βάλεϊ στο Ντένβερ του Κολοράντο.

Αναλυτές της αγοράς αποδίδουν τη μεγάλη έξοδο σε οικονομικούς παράγοντες, αναφέρει το The Motley Fool.

Πρώτον, η γη και τα ενοίκια στη Σίλικον Βάλεϊ είναι εξαιρετικά ακριβά, και το κόστος ζωής έχει γίνει απαγορευτικό ακόμα και για υψηλόμισθα στελέχη. Τα σπίτια σπανίζουν και η εγκληματικότητα είναι υψηλή.

Δεύτερον, και πιθανώς σημαντικότερο, οι φόροι στην Καλιφόρνια είναι από τους υψηλότερους στις ΗΠΑ.

Το Τέξας, αντίθετα, δεν φορολογεί την προσωπική περιουσία και οι αρχές της πολιτείας προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η πανδημία, τέλος, φαίνεται πως επίσης έπαιξε ρόλο, καθώς έδωσε ώθηση στην τηλεργασία και απελευθέρωσε τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από γεωγραφικούς περιορισμούς.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω κοροναϊού ήταν εξάλλου η αφορμή για την απειλή του Έλον Μασκ να μεταφέρει την έδρα της Tesla από την Καλιφόρνια στο Τέξας.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020