Η Σκωτία είναι χώρα που αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Χωρίζεται κυρίως σε δύο περιοχές, στις ορεινές περιοχές (Χάιλαντς), και στις πεδινές περιοχές (Λόουλαντς).

Αντίστοιχα οι κάτοικοί της, που είναι κυρίως κέλτικης προέλευσης, χωρίζονται σε ορεινούς (Χάιλαντερς) και πεδινούς (Λόουλαντερς).

Οι Χάιλαντερς είναι αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους, τους πιο γνήσιους Σκωτσέζους, ζούνε στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια της χώρας, και στη γλώσσα τους υπάρχουν πολυάριθμα ιδιωματικά στοιχεία και σίγουρα περισσότερα απ’ ό,τι στην καθομιλουμένη των Λόουλαντερς, των κατοίκων των πεδινών περιοχών, κυρίως στο νότο της χώρας και των μεγαλύτερων πόλεων, του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης, που δέχθηκαν λόγω γεωγραφικής θέσης και γειτνίασης με την Αγγλία πιο εύκολα την αγγλική επιρροή, σύμφωνα με το el.wikipedia.org.

Τα Highlands είναι η περιοχή της Σκωτίας με τις περισσότερες κορυφές άνω των 900 και 1000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Right, it’s come to my attention that the world has lost the plot all over again. Here’s some pictures of a serene forest walk in the Highlands, enjoy. #Scotland pic.twitter.com/npClWIgj1O

Featured Trail: West Highland Way. 99 Mile journey from the north of Glasgow to Fort William. It’s like a highlights tour of the West Highlands that you can take on foot. You can finish it in as little as 6-7 days with a push. Have you thru-hiked the WHW? Share your story pic.twitter.com/3aQAPaZAMi

