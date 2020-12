Αγαπάτε τα σκυλιά; Εάν ναι, βρήκαμε ένα σύντομο βίντεο στα social media που θα σας κάνει να χαμογελάσετε και είμαστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσετε το κλιπ ξανά και ξανά.

Η Feel Good Page κοινοποίησε το βίντεο στο Twitter και έχει ήδη γίνει viral με περισσότερες από 57.000 προβολές.

Τι δείχνει;

Στο κλιπ, ένας γούνινος σκύλος έπεσε κάτω σε μια χιονισμένη γραφική περιοχή και φαινόταν να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Στάθηκε μετά από λίγο και περπατούσε γύρω από την περιοχή πριν κυλήσει στο χιόνι. Φαίνεται ότι ήταν μια από τις καλύτερες μέρες της ζωής του. «Η καλύτερη μέρα», είναι η λεζάντα της ανάρτησης, σύμφωνα με το indiatoday.in.

Best day ever! 😍pic.twitter.com/sJYYfCOYVw — The Feel Good Page ❤️ (@akkitwts) December 25, 2020

Πώς αντέδρασαν στο Twitter;

Το σύντομο κλιπ έχει συγκεντρώσει πάνω από 4.000 likes και εκατοντάδες retweets.

The only thing that’s made me smile today. — amanda may (@amandamayvirtua) December 25, 2020

Tickles me to my soul. Thank you! — Donna Marie (@DmJ43) December 25, 2020

Merry Christmas. I always enjoy the vids you share. Thank you. — Guy™ (@Rebel_wo_A_Clue) December 25, 2020

omg that’s the most wholesome thing I have seen today.

my heart ♡, that’s so cuuute 🤗 — lilith (@lillith16147860) December 25, 2020

One of the best dog videos ever! It never gets old and really lifts the spirit. ❤❤❤ — Lily’s Mom (@LilyPolachek) December 25, 2020