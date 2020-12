Η κίνηση αυτή είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη του 2016 όταν το Twitter μετέφερε τους λογαριασμούς της διοίκησης Ομπάμα μαζί με τους ακολούθους.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama’s Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44’s urging.

In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020