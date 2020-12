Εάν σας συναρπάζουν τα βίντεο άγριας ζωής, ένα σύντομο κλιπ τερμιτών και μυρμηγκιών που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου θα σας ενθουσιάσει.

Το κλιπ 29 δευτερολέπτων, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον χρήστη Twitter Mehdi Moussaid, κοινοποιήθηκε από τον Steve Stewart-Williams και έγινε τρελό viral με πάνω από τέσσερα εκατομμύρια προβολές.

Στο viral βίντεο, ένα πλήθος τερμιτών περπατούσε παράλληλα με ένα μυρμηγκιών. Τόσο οι τερμίτες όσο και τα μυρμήγκια προστατεύονταν από μια στήλη στρατιωτών.

«Ένα από τα καλύτερα βίντεο ζώων του 2020: ένα μονοπάτι τερμιτών που τρέχει παράλληλα με ένα μυρμηγκιών, το καθένα προστατεύεται από μια στήλη στρατιωτών», δήλωσε ο Steve Stewart-Williams στη λεζάντα της ανάρτησης.

One of the best animal videos of 2020: a termite trail running parallel to an ant trail, each protected by a column of soldiers. HT @Mehdi_Moussaid pic.twitter.com/qt9byNKFdk

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) December 22, 2020