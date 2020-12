Το βίντεο ενός μικρού παιδιού, ενώ χορεύει σε ένα τραγούδι που παίζει στην τηλεόρασή έγινε viral στα κοινωνικά μέσα την Τρίτη.

Ο Kaveri, ένας χρήστης του Twitter, δημοσίευσε το βίντεο των 30 δευτερολέπτων και έχει ήδη προβληθεί πάνω από 10.000 φορές μέχρι στιγμής.

Το ενθουσιώδες παιδί χορεύει τον χορό Μόρακα από την ταινία χορού Ταμίλ του 2018 με τίτλο Lakshmi, καθώς το τραγούδι έπαιξε στην τηλεόρασή της. Στάθηκε μπροστά από την τηλεόραση και ακολουθούσε τα βήματα της Ditya Bhande, της νέας ηθοποιού που χορεύει με απόλυτο πνεύμα στο τραγούδι.

Σε μια από τις σκηνές, η Ditya χόρεψε μέσα σε ένα λεωφορείο και έκανε ένα χορευτικό κόλπο γραπώνοντας από τα κιγκλιδώματα ενός λεωφορείου. Για να δοκιμάσω κάτι παρόμοιο, το μικρό παιδί, χορεύοντας, έριξε την τηλεόραση από το τραπέζι στο οποίο κρατούσε.

Οι γονείς της έτρεξαν αμέσως στο σημείο καθώς το μικρό παιδί σώθηκε από αυτό που διαφορετικά θα μπορούσε να μετατραπεί σε θανατηφόρο ατύχημα.

«Χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα …», είναι ο τίτλος της ανάρτησης.

It only takes a few seconds… pic.twitter.com/90F0D9SHDk

— Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) December 22, 2020