Κοπάδι από άγρια ​​άλογα έκλεψαν ένα καροτσάκι μωρού από ένα ζευγάρι στη Φλόριντα. Η ιστορία έγινε viral στα κοινωνικά μέσα.

Στην ανάρτησή της στο Twitter, η Dikembe είπε ότι ο αρραβωνιαστικός της, ο οποίος έκανε πεζοπορία στις 21 Δεκεμβρίου, είδε το περιστατικό. Μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης της συνομιλίας του με τον αρραβωνιαστικό της, όπου του είπε για το περίεργο επεισόδιο.

My fiancé was on a hike today and watched some wild horses steal a baby stroller from a couple. Florida is ROUGH pic.twitter.com/6wNI8BgLNE

