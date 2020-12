Η αλήθεια είναι πως πολύ εύκολα μπορεί κανείς να μπερδέψει την Κέιτι Πέρι με την Ζόι Ντεσανέλ!

Το παράδοξο αποκάλυψε η ποπ τραγουδίστρια στο χθεσινό κοινό τους live στο Instagram που έγινε στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του νέου βίντεο κλιπ της, Not the End of the World, στο οποίο πρωταγωνιστεί η κλώνος της Ζόι Ντεσανέλ. Στο βίντεο μάλιστα, η ηθοποιός πέφτει θύμα απαγωγής από εξωγήινους που πιστεύουν ότι είναι η Κέιτι Πέρι.

«Αλλά πρέπει να σου παραδεχτώ κάτι…»

«Όταν μετακόμισα στο Λος Άντζελες, ίσως 18 χρόνια πριν… Δεν ήμουν διάσημη και τότε εσύ ήσουν ανερχόμενη και επιτυχημένη του στυλ η Ζόι Ντεσανέλ κυβερνά τον κόσμο. Τότε, αισθανόμουν κολακευμένη που έμοιαζα με εσένα. Αλλά πρέπει να σου παραδεχτώ κάτι. Όταν πρωτοήρθα στο Λος Άντζελες, πήγαινα σε κλαμπς. Πολύ. Και ήθελα να μπω μέσα, αλλά δεν είχα λεφτά, δεν είχα επιρροή, δεν είχα τίποτα και μερικές φορές έκανα ότι είμαι εσύ ώστε να μπαίνω μέσα», είπε με χιούμορ η Κέιτι Πέρι στη Ζόι Ντεσανέλ που με τη σειρά της εξήγησε ότι τα ήξερε όλα γιατί την είχαν ενημερώσει πως κάποια άλλη χρησιμοποιούσε την «ταυτότητα» της.

