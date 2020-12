Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη μετάλλαξη του κοροναϊού που ανακοινώθηκε από την Βρετανία και εντοπίστηκε και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος της BioNTech (εταιρείας η οποία έφτιαξε το εμβόλιο μαζί με την Pfizer) αναφέρει ότι η γερμανική φαρμακευτική εταιρία θα μπορεί να έχει έτοιμο σε έξι εβδομάδες ένα ακόμη εμβόλιο που θα νικά τη μετάλλαξη του ιού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BioNTech, Ugur Sahin, ξεκαθάρισε αρχικά ότι «μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν το εμβόλιο (σ.σ. το οποίο θα βρίσκεται στη χώρα μας σε λίγες ημέρες) μας προστατεύει από το νέο στέλεχος του ιού. Στη συνέχεια πρόσθεσε όμως πως είναι «πολύ πιθανό» να λειτουργεί εναντίον του μεταλλαγμένου στελέχους που εντοπίστηκε στη Βρετανία.

Γι’ αυτό ο Σαχίν αποκάλυψε πως η εταιρία θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα νέο εμβόλιο εντός έξι εβδομάδων για τη νέα μετάλλαξη του ιού.

#BREAKING BioNTech says can make mutation-beating vaccine in six weeks pic.twitter.com/iOevh92ZWZ

— AFP News Agency (@AFP) December 22, 2020