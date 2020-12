Αν και η συνεχιζόμενη πανδημία έχει επηρεάσει τους εορτασμούς σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι έχουν βρει δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους για να γιορτάσουν και να διατηρήσουν το πνεύμα των διακοπών φέτος.

Σύμφωνα με τη indianexpress.com, στη Βολιβία, ο Ιησούς Χριστός φοράει μάσκα και ασπίδα προσώπου. Σε ένα βίντεο, το οποίο έχει πλέον γίνει viral στα κοινωνικά μέσα, μια γυναίκα που προσαρμόζει τις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις έβαλε ένα κάλυμμα προσώπου και μια ασπίδα πάνω από το μωρό Ιησού με μια στολή προστασίας.

«Το μωρό μου ο Ιησούς προστατεύεται πολύ καλά. Έχει τη στολή και τη μάσκα προσώπου του, ακριβώς όπως προστατεύομαι εγώ με τη μάσκα προσώπου μου. Αυτό είναι ένα μωρό που κάνει θαύματα», λέει η Eloysa Garcia στο βίντεο κρατώντας τον νεογέννητο Ιησού.

WATCH: One of the most popular Christmas decorations in Bolivia this year is baby Jesus with a face mask and a face shield pic.twitter.com/CymrFi9Ks6

— Reuters India (@ReutersIndia) December 17, 2020