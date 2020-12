Λιγότερες από τις αναμενόμενες δόσεις του εμβολίου κατά του κοροναϊού θα λάβει η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα αναφορικά με τον εμβολιασμό στη χώρα μας, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου.

Οι πρώτες 9.750 δόσεις θα φτάσουν στην Ελλάδα μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 26 Δεκεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε, έως τα τέλη Μαρτίου, η Ελλάδα θα έχει λάβει 1.265.550 δόσεις του εμβολίου. Στις δόσεις αυτές θα προστεθούν, εφόσον λάβουν έγκριση μέσα στον Ιανουάριο, δόσεις και από το εμβόλιο της Moderna και από το αντίστοιχο της AstraZeneca.

Ωστόσο, εφόσον προτεραιότητα έχουν οι υγειονομικοί, «οι μαχητές της πρώτης γραμμής», όπως τους αποκάλεσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και στη συνέχεια τα άτομα μεγάλης ηλικίας που φιλοξενούνται σε δομές, και τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, το ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η πλατφόρμα για τα ραντεβού αναμένεται να ανοίξει μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πότε θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στον γενικό πληθυσμό, κάτι που λογικά θα ανακοινωθεί στις επόμενες ενημερώσεις, μιας και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 18:00.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ραντεβού θα μπορούμε να κλείνουμε, είτε μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr, είτε από φυσικά σημεία (π.χ. με ραντεβού σε φαρμακεία).

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, η πλατφόρμα emvolio.gov.gr αναμένεται να είναι στον «αέρα» από αύριο, Τρίτη.

Από την πλατφόρμα αυτή όλοι οι πολίτες θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τον εμβολιασμό, καθώς και για ότι σχετικό με το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα μας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό, έως τις 30 Δεκεμβρίου η Ελλάδα, εκτός απροόπτου, θα παραλάβει την πρώτη πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων της Pfizer/BioNTech, με 83.850 δόσεις.

Οι παραδόσεις των συγκεκριμένων εμβολίων που αντιστοιχούν στον πληθυσμό της χώρας μας, με βάση την κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία, είναι να παραδοθούν έως το τέλος Ιανουαρίου του 2021 429.000 δόσεις κι άλλες 333.450 δόσεις έως τέλος Φεβρουαρίου.

Μέχρι το τέλος του Μαρτίου θα έχουμε παραλάβει μόνο από την Pfizer/BioNTech συνολικά 1.265.550 δόσεις του εμβολίου. Στις δόσεις αυτές θα προστεθούν, εφόσον λάβουν έγκριση μέσα στον Ιανουάριο, δόσεις και από το εμβόλιο της Moderna και από το αντίστοιχο της AstraZeneca.

Η κατανομή των δόσεων θα γίνει υπό την καθοδήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, η επιχείρηση «Ελευθερία» αφορά την ορθή αποθήκευση και διανομή του εμβολίου σε όλα τα σημεία της πατρίδας, ενώ οι φορείς που εμπλέκονται έχουν εγκατασταθεί ήδη στο υπουργείο για την καλύτερη συνεργασία τους.

Όσον αφορά στα βήματα της επιχείρησης, τα εμβόλια θα αποθηκευτούν σε ειδικούς χώρους που τηρούν όλες τις προδιαγραφές, ενώ η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει ήδη κατάλληλα ψυγεία, έχοντας επίσης μεριμνήσει και για τους χώρους αποθήκευσης, οι οποίοι θα είναι μυστικοί.

Υπεύθυνο για την αποθήκευση είναι το υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Από εκεί και πέρα, για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια της φύλαξης σε όλα τα στάδια, υπεύθυνα είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, η διαδικασία εμβολιασμών για τους πολίτες θα οριστεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου χαρακτήρισε το εμβόλιο «ελπίδα», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως ο λόγος που έχουμε γρήγορα εμβόλιο οφείλεται στην εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και την πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση.

Όπως είπε «τα εμβόλια αξιολογούνται από ανεξάρτητες διεθνείς ομάδες και οργανώσεις που βάσει ορισμένων κριτηρίων δίνουν την έγκριση».

Στη συνέχεια, ανέλυσε τα τρία κριτήρια που έχει ένα εμβόλιο το οποίο παίρνει το «πράσινο φως», ενώ επανέλαβε ότι τα εμβόλια mRNA δεν έχουν επίδραση στο DNA του κυττάρου.

Όπως εξήγησε, για να εγκριθεί ένα εμβόλιο χρειάζεται να τηρεί το κριτήριο της ασφάλειας, να μην έχει δηλαδή ανεπιθύμητες ενέργειες, δεύτερον να αυξάνει την ανοσία και τρίτον να αυξάνει την ασφάλεια του εμβολιαζόμενου όταν έρθει σε επαφή με τη νόσο.

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, «το mRNA δεν μεταφέρει τον ιό και δεν έχει καμιά επίδραση στο DNA του κυττάρου».

Ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι

Όπως είπε, πρώτοι θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, «οι μαχητές της πρώτης γραμμής».

Θα ακολουθήσουν άτομα μεγάλης ηλικίας που φιλοξενούνται σε δομές, και στη συνέχεια οι ηλικίας άνω των 85 ετών.

Σύμφωνα με την ίδια πάντως, το πρόβλημα δεν τελειώνει με το εμβόλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech, μετά τη θετική γνωμάτευση που έδωσε νωρίτερα σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας (ΕΜΑ), ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το εμβόλιο πήρε έτσι το τελικό πράσινο φως για διανομή σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.

More will come.

It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays https://t.co/4Xa17PQkMv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020