Πολύ άτυχος στάθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό ο Άντονι Ράντολφ που υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι Πειραιώτες με ανάρτηση τους ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον παίκτη των Μαδριλένων.

«Ελπίζουμε να επιστρέψεις σύντομα στο 100%. Τις θερμότερες ευχές για ταχεία ανάρρωση», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Hope you’re back to 100% soon! Warmest wishes for a speedy recovery! #OlympiacosBC https://t.co/k2oQlDkzoa

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 19, 2020