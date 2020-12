Χωρίς να δείξει έλεος, η Λίβερπουλ διέσυρε με 7-0 της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο, ταπεινώνοντας την ομάδα του Χόντσον. Οι «κόκκινοι» ήταν καταιγιστικοί κόντρα στην Πάλας, η οποία η γνώρισε μια ήττα που θα θυμάται για πάρα πολύ καιρό…

Για τη Λίβερπουλ η νίκη αυτή ήταν ιστορική, καθώς κατάφερε να πετύχει τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της ιστορίας της στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ δεν χαρίστηκε στην Κρίσταλ Πάλας και μάλιστα αυτή ήταν η μεγαλύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα τα τελευταία 31 χρόνια!

Τελευταία φορά που η Λίβερπουλ επιβλήθηκε με ένα παρόμοιο σκορ ήταν το 1989, όταν οι «κόκκινοι» διέλυσαν με 9-0 την… Κρίσταλ Πάλας!

7 – Liverpool registered an away top-flight win by a margin of seven goals for the first time in their history, while it was their first seven-goal league victory since a 9-0 win over Crystal Palace in September 1989. Domination. pic.twitter.com/OWScT0qaqy

