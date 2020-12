Χάκερ από την Ολλανδία έσπασε δύο φορές τους κωδικούς στον λογαριασμό του Τραμπ στο twitter, «μαντεύοντας» τους ανασφαλείς κωδικούς πρόσβασης που είχε βάλει..

Πριν από έξι χρόνια, ο Ολλανδός χάκερ Victor Gevers συνδέθηκε για πρώτη φορά στον λογαριασμό του Trump, απλώς μαντεύοντας ένα από τα βασικά συνθήματα του προέδρου: “youfired”.

Kαι φέτος, στις 16 Οκτωβρίου 2020, ο Gevers πέτυχε μια νέα «εισβολή» στο λογαριασμό του πρόεδρου. Στην πέμπτη προσπάθειά του, ο μπήκε με επιτυχία στο προφίλ του Twitter του προέδρου μαντεύοντας τον κωδικό πρόσβασης, που δεν ήταν άλλος από το προεκλογικό σλόγκαν «maga2020!».

Οι Ολλανδικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι διαπίστωσαν το χακάρισμα αλλά δικαστικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν θα ασκήσουν δίωξη εναντίον του, επειδή ο ίδιος ανέφερε την παραβίαση και ενήργησε με «ηθικό» τρόπο.

«Πληροί τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί στη νομολογία για να απελευθερωθεί ως ηθικός χάκερ», ανέφερε η εισαγγελία σύμφωνα με τον Guardian.

Στις 22 Οκτωβρίου, ο Gevers διαμοίρασε στιγμιότυπα οθόνης από το εσωτερικό του λογαριασμού. Την ίδια μέρα, έκανε tweet δίνοντας συμβουλές στον αμερικανό πρόεδρο, για το πώς να προστατεύσει το λογαριασμό του.

It started six years ago. And hopefully, it will be the last time in 2020. Please switch on two-factor authentication on all of your accounts. 🙏

— Victor Gevers (@0xDUDE) October 22, 2020