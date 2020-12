Με ένα απολύτως… αντικειμενικό κριτήριο ψήφισε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ χθες Πέμπτη (17/12) στα βραβεία «The Best» της FIFA, τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές για το 2020.

Ο Ολλανδός αμυντικός λοιπόν κοίταξε μονάχα ποιοι αγωνίζονται στην ομάδα του, τη… Λίβερπουλ. Και ψήφισε μόνο συμπαίκτες του!

Οι τρεις ψήφοι του Φαν Ντάικ λοιπόν, πήγαν σε δύο σταρ της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ. Αλλά και σε μία πρόσφατη μεταγραφή των πρωταθλητών Αγγλίας. Ο λόγος για τους Σαντιό Μανέ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Τιάγκο Αλκάνταρα!

Πού να χαλάς τώρα τις φιλίες σου με τους συμπαίκτες σου. Ο Ολλανδός ήξερε τι έκανε και το πήγε… εκ του ασφαλούς.

OFFICIAL: Here’s how Virgil van Dijk voted in #TheBest Men’s Player award. pic.twitter.com/hKwZqI1BYo

— Squawka News (@SquawkaNews) December 17, 2020