Φέτος, η βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών μπορεί να έσωσε το 2020, λόγω της πανδημίας και κατάφερε ακόμη να εντυπωσιάσει, με παιχνίδια και blockbusters. Είτε είστε νέοι στο μέσο ή αφοσιωμένοι gamers, η ποικιλία των παιχνιδιών που βγήκαν ήταν αξιοσημείωτη. Πρόσφεραν μια σταθερή πηγή ψυχαγωγίας και αποτέλεσαν σανίδα – σωτηρίας στο lockdown.

Assassin’s Creed Valhalla

Το Assassin’s Creed Valhala είναι επιτέλους εδώ και κάνει επιδρομές στα παράλια της Αγγλίας μαζί με τους Βίκινγκς. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής για το παιχνίδι αναφέρουν ότι οι gamers θα φορούν τα ρούχα ενός Βίκινγκ, του Evior (σ.σ: όπως και στο Odyssey θα υπάρχει αρσενική και θηλυκή εκδοχή του ήρωα για να επιλέξεις), σε μία μεγάλη περιπέτεια σε αγγλοσαξονικό έδαφος όπου η επιτυχία δεν έρχεται μόνο με την ωμή βία αλλά και μέσα από τη διπλωματία.

Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον ήρωα να συμμετέχει και σε ένα mini game όπου οι προσβολές θα έχουν τον πρώτο λόγο. Θα κυκλοφορήσει για Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Google Stadia και PC.

Minecraft

Tο Minecraft είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι σε όλο τον κόσμο για άτομα όλων των ηλικιών. Για όσους δεν έχουν παίξει ποτέ, το Minecraft σας βάζει σε έναν τεράστιο κόσμο όπου ορυχεία, χτίζετε πράγματα, χτυπάτε κακούς και κάνετε σχεδόν ό, τι θέλετε. Υπάρχει μια λειτουργία επιβίωσης όπου πρέπει να εξορύξετε τους δικούς σας πόρους και φαγητό μαζί με μια δημιουργική λειτουργία που σας δίνει απεριόριστα τα πάντα. Οι συχνές ενημερώσεις έχουν προσθέσει τόνους νέου περιεχομένου και δυνατοτήτων. Το παιχνίδι είναι σχεδόν ισοδύναμο με τους αντίστοιχους υπολογιστές και κονσόλες. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να παίξετε σε διακομιστές πολλών παικτών με άτομα σε αυτές τις πλατφόρμες. Υπάρχουν αγορές εντός εφαρμογής, αλλά προορίζονται μόνο για προσαρμογή, όπως πακέτα δέρματος.

Grand Theft Auto V

Σε μια πόλη γεμάτη από ξεπεσμένους σταρ, life coaches και στάρλετ, τρεις κακοποιοί προσπαθούν να επιβιώσουν ο καθένας με τα δικά του μοναδικά κόλπα. Όταν ξεμένουν από επιλογές, ρισκάρουν τα πάντα με μια σειρά παράτολμων και επικίνδυνων ληστειών που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή.

NBA 2K20

Από τα γραφικά μέχρι το soundtrack, το NBA 2K20 είναι ο βασιλιάς των αθλητικών games. Με το Neighbourhood, ωστόσο, έναν κοινωνικό χώρο όπου μπορείς να αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες, θέτει τα στάνταρ για τα features αυτού του είδους σε οποιαδήποτε κατηγορία. Η καρδιά και το μυαλό μετράνε περισσότερο από το ταλέντο και την τεχνική. Η αφοσίωση στην ομάδα και η εργατικότητα είναι αξίες που αναδεικνύει το NBA 2K20 , δίνοντας μια άλλη διάσταση στα games του είδους.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile είναι το πιο πρόσφατο παιχνίδι αυτής της λίστας. Συνήθως περιμένουμε λίγο πριν προσθέσουμε ένα παιχνίδι, αλλά το Call of Duty: Mobile είναι τόσο έντονα δημοφιλές με τόσο υψηλή βαθμολογία που το προσθέσαμε πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Το παιχνίδι έχει και κανονικό FPS online PVP mode εναντίων 100-παίχτες battle royale αλλα και το συνηθισμένο FPS PvP οπως το Critical Ops η το Modern Combat. Υπάρχουν ένα σορό πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Είναι Free to play και έχει πολλά που μπορείτε να αγοράσετε μέσα στο παιχνίδι όπως skins.

Marvel’s Avengers

Μέχρι το 2022 δεν θα υπάρξει ταινία με πρωταγωνιστές τους Avengers της Marvel, μετά το επικό Endgame. Έως τότε όμως μπορείς να ξεχαστείς με το πιθανότατα κορυφαίο video game του franchise, το online mode και το story του οποίου δεν θα απογοητεύσει κανέναν MCU fan. Το παιχνίδι δράσης και περιπέτειας τρίτου προσώπου συνδυάζει μία νέα, κινηματογραφική ιστορία με την video game εμπειρία. Εξελίσσεται στο μέλλον, όπου οι υπερήρωες βρίσκονται εκτός νόμου και η νεαρή Kamala Khan πρέπει να συγκεντρώσει και πάλι τους Εκδικητές για να σταματήσουν τις δυνάμεις των AIM. Νέες ιστορίες, νέοι ήρωες, συναρπαστική εξέλιξη της αφήγησης και αρκετά ακόμη στοιχεία το καθιστούν κάτι παραπάνω από ενδιαφέρον.