Humao, Κίνα

Χωρίς παράθυρα να φανερώνουν το εσωτερικό του, το Μουσείο Τέχνης και Εκπαίδευσης «Humao» μοιάζει με μυστηριώδες αντικείμενο που ίπταται δίπλα στις όχθες της λίμνης Dongqian, στην πόλη Ningbo της Κίνας. Το κτίριο σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες Álvaro Siza και Carlos Castanheira.

Plantel Matilde, Μεξικό

View this post on Instagram A post shared by Plantel Matilde (@plantelmatildefjm)



Σώματα νερού και έργα τέχνης συνυπάρχουν κάτω από τις ανοιχτές στοές και μέσα στους τσιμεντένιους τοίχους της γκαλερί Plantel Matilde στο Μεξικό. Το κτίριο που φιλοξενεί το στούντιο του μεξικανού γλύπτη Javier Marín σχεδίασε ο αδερφός του, Arcadio.

Atelier Audemars Piguet, Ελβετία

Καμπυλωτοί, γυάλινοι τοίχοι περιβάλλουν το μουσείο-εργαστήριο του διάσημου ωρολογοποιού Audemars Piguet στην Ελβετία. Το σπειροειδές σχήμα του κτιρίου ακολουθεί την φορά των δεικτών του ρολογιού και ένας μεγάλος κήπος καλύπτει την οροφή του.

Nancy and Rich Kinder Building, Η.Π.Α.

Έμπνευση για την κυματοειδή οροφή του συγκεκριμένου κτιρίου ήταν διάφοροι σχηματισμοί νεφών. Τον σχεδιασμό ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο Steven Holl Architects.

He Art Museum, Κίνα

View this post on Instagram A post shared by 和美术馆 He Art Museum (@hemartmuseum)



Την δημιουργία του κυλινδρικού He Art Museum ανέθεσε στον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα, Tadao Ando, o He Jianfeng (γιός του δισεκατομμυριούχου He Xiangjian) με σκοπό να στεγαστεί στον χώρο του μουσείου η οικογενειακή συλλογή σύγχρονης κινεζικής τέχνης. Ο εμφανής, τσιμεντένιος σκελετός του κτιρίου παρέχει ένα μινιμαλιστικό φόντο για τα έργα τέχνης.

Depot Boijmans Van Beuningen, Ολλανδία

Πάνω από 1.600 γυάλινα πάνελ που αντανακλούν το φως επενδύουν το Depot Boijmans Van Beuningen. Ενώ το σχήμα του κτιρίου θυμίζει μεγάλο μπολ, οι αντανακλάσεις της επιφάνειάς του το βοηθούν να συνδεθεί αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο του Museumpark στο Ρότερνταμ.

Ολυμπιακό & Παραολυμπιακό Μουσείο, Η.Π.Α.

Τέσσερις γωνιώδεις όγκοι, καλυμμένοι με εξαγωνικά πάνελ συνθέτουν το Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό Μουσείο των ΗΠΑ στο Κολοράντο.

Το κτίριο σχεδιάστηκε από το γραφείο Diller Scofidio + Renfro με κύριο στόχο την άριστη προσβασιμότητα. Μια σπειροειδής ράμπα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις αίθουσες του Μουσείου ενώ τα ομαλά δάπεδα διευκολύνουν τα αναπηρικά αμαξίδια.

Phoenix Central Park, Αυστραλία

Η γκαλερί και χώρος παραστάσεων Phoenix Central Park στο Σίδνεϊ που εμπνεύστηκαν οι Durbach Block Jaggers και John Wardle Architects έχει βραβευτεί ως το καλύτερο πολιτιστικό κέντρο της χρονιάς.

MuseumLab, Η.Π.Α.

View this post on Instagram A post shared by museumlab (@museumlabpgh)



Το αρχιτεκτονικό γραφείο KoningEizenberg αναμόρφωσε μια παλιά, κατεστραμμένη βιβλιοθήκη στο Πίτσμπουργκ η οποία είχε πληγεί από χτύπημα κεραυνού για να δημιουργήσει αυτό το παιδικό μουσείο. Οι αυθεντικοί, φθαρμένοι τοίχοι του κτιρίου και οι κολώνες διατηρήθηκαν ενώ σε κάποια σημεία συνδυάστηκαν με σύγχρονες προσθήκες.

Jingdezhen Imperial Kiln Museum, Κίνα

Θόλοι από κόκκινα τούβλα και εσωτερικές αυλές που βυθίζονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους χαρακτηρίζουν το μουσείο που βρίσκεται στην πόλη Jingdezhen της Κίνας- γνωστή ως το μεγαλύτερο κέντρο πορσελάνης στον κόσμο.