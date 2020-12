Αν ο Drake χαθεί στην έπαυλη των 4.600 τ.μ. την οποία διαθέτει στο Τορόντο, μπορεί να κοιτάξει το αντίγραφο της σε LEGO για να βοηθηθεί.

Drake has a lego set of his house and I’m obsessed pic.twitter.com/RQDGkzITHN

— L. (@solodeauxleaux) December 16, 2020