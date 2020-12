Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες, ενόψει της άφιξης των εμβολίων κατά του κοροναϊού.

Σε σύσκεψη για την υλοποίηση του σχεδίου για τον εμβολιασμό θα συμμετάσχει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και σ’ αυτή θα λάβουν μέρος τα επιτελικά στελέχη που εμπλέκονται στο Εθνικό Σχέδιο εμβολιασμού.

«Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η πατρίδα μας καλείται να αναμετρηθεί με το μεγάλο στοίχημα του εμβολιασμού. Η κυβέρνηση οργάνωσε και ήδη εφαρμόζει ένα Εθνικό Σχέδιο ώστε η θωράκιση κατά του κοροναϊού να φτάσει δωρεάν σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, σε κάθε γωνιά του τόπου» είχε αναφέρει στην Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021, υπογραμμίζοντας πως σε λίγα εικοσιτετράωρα, «ξεκινά η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό η οποία σηματοδοτεί, ταυτόχρονα, όχι το τέλος της αρχής αλλά την αρχή του τέλους».

Η πρώτη φάση του εμβολιασμού, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του έτους, θα είναι στην ουσία μία γενική πρόβα για την κυβέρνηση και το κράτος, δεδομένου ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

Μετά την έγκριση του εμβολίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA,) η οποία αναμένεται τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου, η Κομισιόν αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στις 23 Δεκεμβρίου και στις 27 του μήνα ολόκληρη η ΕΕ θα αρχίσει να χορήγει τις δόσεις του εμβολίου σε όσους έχουν ορίσει κατά προτεραιότητα, τα κράτη – μέλη, δηλαδή το υγειονομικό προσωπικό και τις ευπαθείς ομάδες.

«Είναι η ώρα της Ευρώπης» έγραψε χθες στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι στις 27, 28, 29 Δεκεμβρίου θα αρχίσει ο εμβολιασμός σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020