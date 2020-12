Όταν η ταινία «Wonder Woman 1984» κάνει πρεμιέρα την Ημέρα των Χριστουγέννων, οι οξυδερκείς θεατές μπορεί να παρατηρήσουν εμφάνιση – έκπληξη από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στην Γκαλ Γκαντότ: τον σύζυγό της, Γιάρον Βερσάνο και τις κόρες τους, Μάγια και Άλμα.

«Σημαίνει πολλά, ειδικά σε αυτήν την πολύ ξεχωριστή σκηνή» είπε η Γκαλ Γκαντότ.

«Έχω δύο κόρες, και οι δύο εμφανίζονται, η μεγαλύτερή μου εμφανίστηκε με τον Άσα, τον γιο της Πάτι Τζένκινς, σκηνοθέτιδα της ταινίας και η μικρότερή μου, στην οποία ήμουν έγκυος κατά τη διάρκεια της επανάληψης των γυρισμάτων του πρώτο φιλμ Wonder Woman, ήταν εκεί με τον σύζυγό μου» ανέφερε όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Αλλά ξέρεις, αυτή η ταινία είναι κάτι περισσότερο για εμάς, για μένα, για την Πάτι» πρόσθεσε η Γκαλ Γκαντότ.

«Άλλαξε εντελώς τη ζωή μου και το σύνολο της εργασίας και της σκέψης και των συναισθημάτων που επενδύουμε στην ταινία, είναι τεράστιο.

Και δεν θα μπορούσα να κάνω την ταινία χωρίς την υποστήριξη της καταπληκτικής οικογένειάς μου, και το να τους καταγράψω μαζί μου στην ταινία, επειδή είναι μέρος αυτής, σήμαινε πολλά. Είναι μία καταπληκτική ανάμνηση που θα λατρεύουμε για πάντα» εξήγησε.

