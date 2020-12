Ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς στην ιστορία της λογοτεχνίας, ο David John Moore Cornwell ή John le Carré έφυγε στα 89 του χρόνια από την ζωή και άφησε σημαντική πολιτιστική παρακαταθήκη. Η πένα του έδωσε elegant χροιά στο κατασκοπικό μυθιστόρημα και οι ήρωές του είχαν τόση δύναμη που ξέφυγαν από το χαρτί και, περνώντας στην μικρή ή την μεγάλη οθόνη, κατέκτησαν το κοινό σε όλον τον κόσμο.

Εκτός από το πασίγνωστο «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο (The Spy Who Came in From the Cold)» με τον διπλό πράκτορα Alec Leamas, σας προτείνουμε αυτές τις πέντε κινηματογραφικές μεταφορές των έργων του μεγάλου συγγραφέα. Ίσως κάποια να σας έχει ξεφύγει…

1. Ο επίμονος κηπουρός (The Constant Gardener)

Ο Justin Quayle είναι ένας διπλωμάτης που είναι παντρεμένος με την ακτιβίστρια Tessa. Όταν εκείνη πηγαίνει με τον συνεργάτη της Άρνολντ στην Κένυα και βρίσκεται δολοφονημένη μετά από λίγες μέρες, εκείνος αρχίζει να ερευνά την υπόθεση. Ο σκηνοθετικός φακός του Fernando Meirelles, φωτίζει τους Ralph Fiennes και Rachel Weisz που ζωντανεύουν το ομώνυμο μυθιστόρημα του 2001 σε ένα δραματικό θρίλερ που συζητήθηκε.

2. Ο ράφτης του Παναμά (The Tailor of Panama)

Στην ομώνυμη ιστορία του 1996 του le Carré, που έγινε ταινία επίσης το 2001 από τον John Boorman ένας διεφθαρμένος Βρετανός κατάσκοπος ( Pierce Brosnan) εκβιάζει τον αγαπημένο ράφτη των πλουσίων στον Παναμά, να γίνει πληροφοριοδότης του. Εκείνος επινοεί ψεύτικες πληροφορίες για τη Διώρυγα του Παναμά, που θέτουν σε συναγερμό τις μυστικές υπηρεσίες, παγιδεύεται όμως στα ψέματά του. Δεν ενθουσίασε υπερβολικά τους κριτικούς, αλλά το κοινό την αγκάλιασε.

3.»Οι άνθρωποι του Σμάιλι (Smiley’s People)

Μία μίνι σειρά του BBC (1982) με πρωταγωνιστή την εμβληματική φιγούρα του George Smiley σε σκηνοθεσία του Simon Langton με τον Guinness στον ομώνυμο ρόλο. Η τηλεοπτική αυτή προσαρμογή του μυθιστορήματος του 1979 βασίστηκε στο τρίτο μυθιστόρημα της «Τριλογίας του Κάρλα «, μετά τα «Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι» και «Ο εντιμότατος μαθητής».

Εδώ, ο πράκτορας των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών έρχεται για τελευταία φορά αντιμέτωπος με τον Σοβιετικό αντίπαλό του, τον Κάρλα. Οι ομάδες των Ρώσων αυτοεξόριστων αποτελούν τα πιόνια σ’ ένα περίπλοκο παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα στο Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Βέρνη και το Αμβούργο, κι αν ο Smiley βγει νικητής, η νίκη του θα είναι, την ίδια στιγμή, ήττα.

4. The Night Manager

Στην εξαιρετική αυτή τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Le Carré (1993), ένας πρώην στρατιώτης του βρετανικού στρατού και νυν υπάλληλος νυχτερινής βάρδιας στη ρεσεψιόν πολυτελούς ξενοδοχείου (Tom Hiddleston) ενώνει τις δυνάμεις του με μία εγκυμονούσα αξιωματικό μυστικής υπηρεσίας (Olivia Colman), προκειμένου να συλλάβουν ένα διαβόητο Βρετανό έμπορο όπλων (Hugh Laurie). Η σειρά τιμήθηκε με 3 βραβεία από τις Χρυσές Σφαίρες για τους ηθοποιούς της (λαμπεροί όλοι) και, πριν από αυτά, δύο Emmy.

The Deadly Affair

Ο Sidney Lumet παραδίδει μια βρετανική ταινία κατασκοπείας neo noir του 1967 που βασίζεται στο πρώτο μυθιστόρημα του le Carré, Call for the Dead (Η τελευταία κλήση), που δημοσιεύθηκε το 1961.

Μια ανώνυμη επιστολή κατηγορεί τον Samuel Fennan, άνθρωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι υπήρξε μέλος του κομουνιστικού κόμματος κατά την περίοδο των φοιτητικών του χρόνων, πριν από τον πόλεμο: κάτι διόλου ασυνήθιστο για τους ανθρώπους της γενιάς του. Ο George Smiley, υψηλά ιστάμενος των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, δηλώνει ευθαρσώς ότι η σχετική έρευνα –υπόθεση ρουτίνας σχεδόν– ολοκληρώθηκε και ότι ο φάκελος Fennan μπορεί να κλείσει. Την επόμενη ημέρα, ο Fennan βρίσκεται νεκρός, αφήνοντας δίπλα του ένα σημείωμα που λέει ότι η καριέρα του τέλειωσε και ότι δεν αντέχει να συνεχίσει έτσι. Γιατί όμως; Ο Smiley έχει μπροστά του ένα μυστήριο να λύσει.

Ρώσικη εστία (The Russia House)

Ο Bartholomew «Barley» Scott-Blair, ένας Βρετανός εκδότης ρωσικής λογοτεχνίας δέχεται να γίνει πράκτορας και μέσω μιας όμορφης Ρωσίδας προσπαθεί να έρθει σε επαφή με ένα Σοβιετικό επιστήμονα. Ο Sean Connery υποδύεται τον πρώτο και η Michelle Pfeiffer τη δεύτερη στο κατασκοπικό θρίλερ του Fred Schepisi (1990), βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του συγγραφέα (1989).

Ο Νο1 καταζητούμενος (A Most Wanted Man)

Ένας εξαθλιωμένος Ρώσος μετανάστης (Grigoriy Dobrygin), φτάνει στην Ισλαμική κοινότητα του Αμβούργου, διεκδικώντας την περιουσία του πατέρα του. Γερμανικές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες τον τοποθετούν στο στόχαστρο τους κι αναζητούν την πραγματική του ταυτότητα- πρόκειται για ένα καταπιεσμένο θύμα ή για επικίνδυνο εξτρεμιστή; Ο Anton Corbijn μετέφερε το 2014 στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο μυθιστόρημα του le Carré (2008) με τους Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe και Robin Wright, μεταξύ άλλων στο χολιγουντιανό καστ.

Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι (Tinker Tailor Soldier Spy)

«There’s a mole, right at the top of the Circus». Αυτόν ακριβώς τον «τυφλοπόντικα», έναν Ρώσο διπλό κατάσκοπο, προσπαθεί να ανακαλύψει ο βετεράνος των μυστικών υπηρεσιών George Smiley, καθώς έχει εισχωρήσει στα υψηλά κλιμάκια της Βρετανικής μυστικής υπηρεσίας, στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Το ομώνυμο βιβλίο του John le Carré (1974) μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Tomas Alfredson με την ιστορία του να ξεδιπλώνεται με το αργό σασπένς μίας σκακιστικής παρτίδας και με ένα all star cast: Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt, Toby Jones, Mark Strong, Benedict Cumberbatch και τον Gary Oldman στον ρόλο του Smiley.

Δεκαετίες πριν γυριστεί η ταινία, το BBC παρέδωσε μια μίνι σειρά μόλις 7 επεισοδίων δια χειρός του John Irvin με τον Alec Guinness στον ρόλο του Smiley.

