Στον Χέουνγκ-Μιν Σον δόθηκε το «Puscas Award» στα βραβεία της FIFA για το τρομερό γκολ του στο ματς της Τότεναμ με τη Μπέρνλι.

Ο Σον πέτυχε και επίσημα το κορυφαίο γκολ του 2020. Ο Νοτιοκορεάτης έκανε μια τρομερή κούρσα από τη μία περιοχή στην άλλη και σκόραρε απέναντι στη Μπέρνλι, ξεσπώντας σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Αυτό το γκολ ψηφίστηκε ως το καλύτερο της χρονιάς, υπερτερώντας των Λουίς Σουάρες και Τζόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα.

«Εκανα μια πολύ καλή κούρσα, δεν ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά το χάρηκαν. Δεν πίστευα οτι ηταν ωραίο γκολ, αλλά όταν το είδα μετα είπα »Ναι, είναι υπέροχο. Ξεκίνησα από αρκετά πίσω», δήλωσε ο 28χρονος για τη βράβευσή του.

