Κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2020 αναδείχθηκε ο Μάνουελ Νόιερ στα βραβεία της FIFA που διεξάγονται στη Ζυρίχη.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας έπαιξε τεράστιο ρόλο στην περσινή τρομερά επιτυχημένη σεζόν της Μπάγερν Μονάχου, βοηθώντας τους Βαυαρούς να κατακτήσουν το Champions League για 6η φορά στην ιστορία τους, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, μαζί με το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γερμανίας.

«Ενα από τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου. Ηταν συναρπαστική η πορεία μας. Προσπαθώ πάντα να δίνω τα πάντα» δήλωσε ο Νόιερ για τη βράβευσή του, επικρατώντας των Άλισον και Όμπλακ.

🏆 @Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2020. Another trophy for ‘The Wall’! 🧱

🔴 @FCBayern | @DFB_Team 🇩🇪 pic.twitter.com/zMxnikK3Bh

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020