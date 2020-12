Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς από τη FIFA.

Ο Πολωνός επιθετικός είχε μια μυθική σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, κατακτώντας το Champions League, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γερμανίας.

Ο killer των Βαυαρών έσπασε το δίπολο Λιονέλ Μέσι-Κριστιάνο Ρονάλντο, κατακτώντας επάξια τον τίτλο του κορυφαίου της σεζόν.

Ο Πολωνός επιθετικός έκανε απίστευτα πράγματα σε όλη τη σεζόν, έχοντας σε 47 αναμετρήσεις με την ομάδα του Μονάχου, 55 γκολ και 10 ασίστ!

Ο Λεβαντόφσκι έσπασε όλα τα κοντέρ τη σεζόν που μας πέρασε και δίκαια… νίκησε τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και τον αστέρα της Γιουβέντους.

🏆 He’s done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men’s Player for the first time!

🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020