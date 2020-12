Θα μπορούσατε να σαμποτάρετε την εργάσιμη ημέρα σας πριν ακόμη ξεκινήσει.

Αργείτε να πάτε στη δουλειά

Μια μελέτη που δημοσίευσε η The Huffington Post διαπίστωσε ότι τα αφεντικά τείνουν να βλέπουν τους υπαλλήλους που έρχονται αργότερα ως λιγότερο ευσυνείδητους και τους δίνουν χαμηλότερες βαθμολογίες απόδοσης – ακόμη και αν αυτοί οι υπάλληλοι φεύγουν αργότερα.

Δεν είναι δίκαιο μεν αλλά αποτελεί μια αλήθεια. Γι’ αυτό προσπαθήστε να φτάσετε στο γραφείο όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Ξεχνάς να πεις «γεια» στους συναδέλφους σου

Μπορείτε να ορίσετε έναν ευχάριστο τόνο για τον εαυτό σας και τους άλλους γύρω σας αφιερώνοντας λίγα λεπτά να επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους σας.

Εάν είστε υπεύθυνος και δε λέτε «γεια» στην ομάδα σας, η φαινομενική έλλειψη δεξιοτήτων διαχείρισης ανθρώπων θα μπορούσε να υπονομεύσει την τεχνική σας ικανότητα.

Ακόμα κι αν δεν είστε διευθυντής, το να μη μιλάτε, θα μπορούσε να σας κάνει να φαίνεστε λιγότερο προσιτοί στους συναδέλφους.

Πίνετε καφέ πολύ νωρίς το πρωί

Εάν δεν είστε το είδος του ατόμου που πίνει ένα φλιτζάνι καφέ αμέσως όταν ξυπνάτε, πιθανότατα να το πιάσετε μόλις μπείτε στο γραφείο.

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι ο καλύτερος χρόνος για να πιείτε καφέ είναι στις 10 π.μ. Αυτό συμβαίνει επειδή η ορμόνη του στρες κορτιζόλης, η οποία ρυθμίζει την ενέργεια, κορυφώνεται γενικά μεταξύ 8 και 9 π.μ.

Όταν πίνετε καφέ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το σώμα αρχίζει να παράγει λιγότερη κορτιζόλη και εξαρτάται περισσότερο από την καφεΐνη.

Μόλις τα επίπεδα κορτιζόλης αρχίσουν να μειώνονται μετά τις 9:30 π.μ., ίσως χρειαστεί πραγματικά να αυξηθεί η καφεΐνη.

Ξεκινάτε την ημέρα σας απαντώντας σε κάθε email

Μόλις καθίσετε στην καρέκλα σας, είναι δελεαστικό να βουτήξετε απευθείας στο πλήθος των μηνυμάτων που έφτασαν σε μια νύχτα.

Αλλά σύμφωνα με τον Michael Kerr, διεθνή επιχειρηματικό ομιλητή και συγγραφέα του «You Can’t Be Serious! Putting Humor to Work», τα πρώτα 10 λεπτά της εργάσιμης ημέρας θα πρέπει να περάσουν με μια γρήγορη σάρωση και ιεράρχηση των email.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε εάν υπάρχει κάτι επείγον και να δημιουργήσετε ένα σχέδιο για να απαντήσετε στα υπόλοιπα αργότερα.

«Ο έλεγχος του email μπορεί να γίνει ένα από αυτά τα καθήκοντα που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι επιτυγχάνεις πράγματα, ενώ ο κίνδυνος είναι ότι δεν ασχολείσαι με θέματα προτεραιότητας και αφήνεις στους άλλους να θέσουν την ατζέντα σου», δήλωσε ο Kerr στο Business Insider.

Δεν κάνατε πρόγραμμα πριν τη δουλειά

Ο Taylor προτείνει να είστε βέβαιοι για το τι πρέπει να κάνετε, κάτι που περιλαμβάνει την κατάρτιση των κορυφαίων προτεραιοτήτων και των υποχρεώσεων για την ημέρα και την αναθεώρηση του ημερολογίου σας.

Ελέγξτε ποιες εκδηλώσεις έχετε προγραμματίσει και αν πρέπει να προετοιμαστείτε για οποιεσδήποτε βιντεοκλήσεις ή συσκέψεις.

Πηγή: entrepreneur.com