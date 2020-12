Το προσωπικό στο Ιατρικό Κέντρο της Βοστώνης γιορτάζει την άφιξη του εμβολίου COVID-19 στις εγκαταστάσεις του με τον πιο «2020 τρόπο»: με ένα βίντεο TikTok.

Σε ένα viral κλιπ που κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα, γιατροί, νοσοκόμες και άλλο προσωπικό χόρευαν στο «Good as Hell» της Lizzo για τον εορτασμό.

Το Ιατρικό Κέντρο της Βοστώνης είναι ένα από τα πρώτα νοσοκομεία της Μασαχουσέτης που έλαβαν δόσεις του εμβολίου.

Η Kate Walsh, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιατρικού Κέντρου και του Συστήματος Υγείας της Βοστώνης, μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter και από τη δημοσίευσή του, έχει προβληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο φορές.

Μερικοί από τους χορούς φαινόταν να συντονίζονται, ενώ άλλοι ήταν ελεύθεροι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήταν μια χαρούμενη γιορτή και δεν μπορείτε παρά να χαμογελάτε ενώ παρακολουθείτε το TikTok.

«Γιατί μου αρέσει η δουλειά μου @The_BMC!» έγραψε, μοιράζοντας το υπέροχο βίντεο. «Ομάδες ανθρώπων που εργάζονται για την ασφαλή και δίκαιη διανομή εμβολίων στους συναδέλφους τους στην πρώτη γραμμή που ενθαρρύνονται από τους φίλους τους που γιορτάζουν την άφιξη των εμβολίων! Μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο μέρος».

Why I love my job ⁦@The_BMC⁩ ! Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. ❤️ pic.twitter.com/XfrIthFIY5

— Kate Walsh (@KateWalshCEO) December 14, 2020