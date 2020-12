Must Read

Ο Ιβάν Σαββίδης αγαπάει από παλιά το ποδόσφαιρο. Το είχε δείξει και την εποχή που κυρίως ήταν γνωστός ως ένας δυναμικός και ανερχόμενος επιχειρηματίας της μετακομμουνιστικής Ρωσίας. Τότε είχε ασχοληθεί με τα διοικητικά της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ροστόφ.

Βέβαια, τότε ήταν και που η συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα πρωταγωνιστούσε στα εβδομαδιαία alert της SportRadar λόγω περίεργης στοιχηματικής δραστηριότητας.

Υπήρξε μάλιστα εποχή που η συγκεκριμένη ομάδα είχε τα περισσότερα alerts από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρώπη στο σύστημα εντοπισμού της SportRadar σε παιχνίδια ύποπτα για χειραγώγηση και παράνομο στοιχηματισμό.

Ένας πρόεδρος για τον οποίο «αν δεν ήξερες μπορούσες να ρωτήσεις»

Εξ αρχής ο Ιβάν Σαββίδης διάλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει δημόσια, ακόμη και για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Για παράδειγμα είχε προκαλέσει εντύπωση μια παλαιότερη δήλωση του, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα: «Αν δεν ξέρουν για μένα, ας ρωτήσουν να μάθουν». Ομολογουμένως καθόλου διακριτικός ο τόνος απειλής σε αυτή τη δήλωση.

Μάλιστα, λίγα χρόνια πριν είχε κάνει και… προγραμματικές δηλώσεις για το πώς θέλει να καταστρέψει ουσιαστικά όλο το «αθηναϊκό ποδόσφαιρο».

Ήταν το 2016 και ο Ιβάν Σαββίδης μιλούσε εκτός Ελλάδος, στη Νέα Υόρκη σε συγκέντρωση ομογενών οπαδών του ΠΑΟΚ. Ανάμεσα στα άλλα θα υποστηρίξει: «Θα νικήσουμε μόνο αν καταστρέψουμε το σύστημα. Εγώ κοιμάμαι και ονειρεύομαι το αθηναϊκό ποδόσφαιρο να διαλυθεί τελείως!». Όχι ακριβώς ο ορισμός της εποικοδομητικής παρέμβασης και μάλιστα ενώπιον ακροατηρίου ομογενών.

Η άλωση της ΕΠΟ και η επένδυση στη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Ιβάν Σαββίδης στην ίδια ομιλία στη Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι τον καθοδηγεί μια «αρχή»: «Καλύτερα να μην έχεις τίτλο από το να έχεις έναν εξαγορασμένο τίτλο.»

Βέβαια αυτό που δεν είχε εξηγήσει τότε ήταν ότι αυτό εννοούσε ήταν ότι δεν αρκεί να επιδιώξεις να χειραγωγήσεις ένα πρωτάθλημα, το βασικό είναι να ελέγξεις μια ομοσπονδία.

Όμως, προερχόμενος από μια χώρα, τη Ρωσία με μεγάλη παράδοση στην… κρατική παρέμβαση, ο Ιβάν Σαββίδης ήξερε ότι για να ελεγχθεί μια αθλητική ομοσπονδία είναι καλό να έχει κανείς στο πλευρό του την πολιτική εξουσία. Ιδίως όταν η ομοσπονδία ήταν η ΕΠΟ.

Γι’ αυτόν το λόγο και επένδυσε στην καλή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το έκανε από κάποια ιδεολογική συγγένεια, αρκεί να ρίξεις μια ματιά στις πιο πολιτικές δηλώσεις του ίδιου του Σαββίδη.

Όμως, αυτό δεν απέτρεψε τον Ιβάν Σαββίδη από το να δηλώσει τον Μάιο του 2017 ότι ο Τσίπρας του θυμίζει τον Πούτιν και να προτρέψει τους Έλληνες: «Να κρατηθείτε από τον Τσίπρα. Είναι προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος». Μάλιστα, στην ίδια συνέντευξη θα κάνει και την ατυχή όπως αποδείχτηκε πρόβλεψη ότι «ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός».

Φυσικά, όλα αυτά δεν ήταν ακριβώς προϊόντα κάποιου πηγαίου… ιδεαλισμού. Είχαν και υλικά αποτελέσματα.

Ο Σαββίδης θα διευκολυνθεί σε διάφορα επίπεδα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες θα δει νομοθετικές ρυθμίσεις που του επέτρεψαν να απαλλαγεί από τα πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων που βάραιναν την εταιρεία ΣΕΚΑΠ που είχε αγοράσει στην Ξάνθη. Στις ποδοσφαιρικές του δραστηριότητες θα δει ότι όλη η διαβόητη επιχείρηση «εξυγίανσης» του ελληνικού ποδοσφαίρου, που θυμίζουμε ότι ήταν η δέσμευση της χώρας έναντι των διεθνών ομοσπονδιών για να αποφευχθεί το ποδοσφαιρικό Grexit, μετατράπηκε σε μια μεγάλη διευκόλυνση της επιχείρηση άλωσης της ΕΠΟ και διευκόλυνσης των σχεδίων του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα.

Φυσικά, δεν έμεινε… άπραγος και ο ισχυρός παράγοντας του ΠΑΟΚ. Φρόντισε μαζί με τους φίλους του να εξασφαλίσει την εκλογή του «δικού τους» Γραμμένου στη θέση του προέδρου στην ΕΠΟ. Και όλα αυτά ύστερα από εκλογές στις τοπικές ποδοσφαιρικές ενώσεις στις οποίες έκαναν θραύση οι… μαύρες σακούλες που περιείχαν τα… επιχειρήματα για τη σωστή ψήφο.

Άλλωστε, υπήρξε και ειδική επιτροπή που ανέλαβε τη διεκπεραίωση της αποστολής αποτελούμενη από τους Με ειδική επιτροπή τους Γκαγκάτση, Τεβεκέλη, Πουρλιοτόπουλο αλλά και τον σκιώδη συνεργάτη του Γκαγκάτση, τον κουμπάρο του Γιάννη Διαμαντίδη.

Και μια δικογραφία για τις δωροδοκίες αυτές να αραχνιάζει επί Σύριζα δικογραφίας.

Η ιδιαίτερη αγάπη στους… διαιτητές

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι η μόνη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τρεις πρώην διαιτητές επίσημα στο payroll. Τεβεκέλης, Σαραϊδάρης (πλήρωσε την ιστορία των μη θεωρημένων δελτίων στο ματς με την ΑΕΚ και υποχρεώθηκε σε παραίτηση) και Κάκος (δωρεάν στο Open, με μισθωτή τη σύζυγό του). Και αυτό δεν έχει εξηγηθεί ποτέ. Ποια η χρησιμότητα δηλαδή πέρα από την συνεννόηση με τους εν ενεργεία συναδέλφους … Τα περί «επιμόρφωσης» δεν πείθουν κανέναν…

Η… ένοπλη εισβολή στο γήπεδο

Το Μάρτη του 2018 το ντέρμπι τίτλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα διακόπτεται από την εισβολή του Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο. Έκπληκτοι οι παρευρισκόμενοι αλλά και σύντομα το πανελλήνιο διαπιστώνουν ότι ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ οπλοφορούσε και η φωτογραφία με τη θήκη του όπλου στη μέση έκανε τον γύρο του κόσμου. Παρότι η διαδικασία αυτοφώρου ήταν αυτονόητη ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν συνελήφθη ποτέ. Στις 16 Οκτώβρη 2020 η εκδίκαση της υπόθεσης του από τα δικαστήρια αναβλήθηκε και πάλι: Ήταν η 5η φορά. Το επόμενο ραντεβού – για την επόμενη αναβολή;- είναι προγραμματισμένο στις 14 Μάιου του 2021.

Εξαιτίας αυτού ο ΠΑΟΚ αποβάλλεται για 6μήνες από τις τάξεις των Ενώσεων των Ευρωπαϊκών Ομάδων (ECA).

Υπόθεση «Ολυμπιακός – Πλατανιάς» και πώς ανταμείβεται ο… καταγγέλλων

Το 2017 έγινε προσπάθεια να στηθεί μια ολόκληρη ιστορία σε βάρος του Ολυμπιακού. Τότε παράγοντες της ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων «θυμήθηκαν», όχι 48 ώρες μετά αλλά ένα μήνα, να καταγγείλουν ότι μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο «Καραϊσκάκη» δέχτηκαν επιθέσεις και προπηλακισμούς από «φουσκωτούς».

Πρωτόδικα ο Ολυμπιακός είχε τιμωρηθεί να δώσει τρεις αγώνες κεκλεισμένων των θυρών για «ήπια ένταση και σε κάθε περίπτωση όχι τέτοια, ώστε να προκληθεί σε οιονδήποτε εμπλεκόμενο έστω και ελαφρά σωματική βλάβη», ωστόσο –όπως ήταν αναμενόμενο– στην έφεση οι Ερυθρόλευκοι αθωώθηκαν. Οι αισχρά στημένες κατηγορίες έπεσαν πανηγυρικά.

Πρωτοπαλίκαρο στις καταγγελίες ο Χρήστος Καρυπίδης και ακόμη ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ο Αποστολόπουλος. Όμως, ο Καρυπίδης είναι κουμπάρος με τον Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο, ο οποίος εκτός από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ ασχολείται και με τις εκλογές της ΕΠΟ και τις εκλογές των περιφερειακών ενώσεων. Συχνός συνδαιτημώνας των Βλαχοπροέδρων.

Μάλιστα, εκείνες τις ημέρες ο Καρυπίδης απαθανατίστηκε στον φωτογραφικό φακό στα Χανιά πίνοντας καφέ με τον Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο και να έχει μαζί του και κάποιους συμπαίκτες του στον Πλατανιά, προφανώς για να πείσει παίκτες του Πλατανιά να «θυμηθούν» ένα μήνα μετά ότι κάποιος τους χτύπησε στο Καραϊσκάκη και με ξεκάθαρο απροκάλυπτο στόχο να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε και «ταρίφα» 30.000 ευρώ για κάθε ψευδομαρτυρία.

Πάντως, για να μην πιστέψει κανείς ότι στον ΠΑΟΚ είναι… αχάριστοι, ο Χρήστος Καρυπίδης είναι ο σημερινός τιμ μάνατζερ στον ΠΑΟΚ (διαδέχθηκε τον απερχόμενο Ν.Π., πρωταγωνιστή στις καταγγελίες Σιαμπάνη).

Γιατί να έχει κανείς μόνο μία ομάδα;

Ο Ιβάν Σαββίδης αγοράζει τις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Ξάνθης μέσω του συγγενή του Ιωάννη Καλπαζίδη (ο οποίος ήταν σερβιτόρος στη ΣΕΚΑΠ αλλά φαίνεται να μοιράζει εκατομμύρια).

Από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2018, την περίοδο δηλαδή των αλλαγών στη διοίκηση και το Δ.Σ. της ΠΑΕ Ξάνθης, ο Ιωάννης Καλπαζίδης λαμβάνει στον προσωπικό του λογαριασμό από την RFA στην Alpha Bank τρία εμβάσματα συνολικού ποσού 6,7 εκατομμυρίων ευρώ! Την ίδια μέρα που τα λαμβάνει ο Ιωάννης Καλπαζίδης μεταφέρει το υπέρογκο ποσό των 6,7 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό της Dimera στην Τράπεζα Πειραιώς για να μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος αυτού στον ΠΑΟΚ ώστε να καλύψει τα χρέη του από το Financial Fair Play της UEFA, που ήδη τελούσαν υπό επιτήρηση ! Ποια είναι βέβαια η Dimera, για όσους τους διαφεύγει; Είναι η εταιρεία που κατέχει το 80% των μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μάλιστα στις 30/08/2018 ο κύριος Καλπαζίδης αγοράζει όλες τις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ (γραφεία, γήπεδα, προπονητικά κλπ) και τοποθετεί διευθύνοντα σύμβουλο του σε αυτή την εταιρεία (VIALAND) τον διευθύνοντα σύμβουλο επί 10ετίας στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, Αριστείδη Πιαλόγλου, ώ! τι σύμπτωση!!!

Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με μια προφανή περίπτωση όπου κάποιος λειτουργεί ως «μπροστινός» ή εάν προτιμάτε μια πιο «επίσημη» διατύπωση ως «παρένθετο πρόσωπο» για διαδρομές χρήματος εντός ενός ομίλου, διαδρομές που συχνά συναντάμε σε υποθέσεις «ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Μάλιστα κάποιες αιωρούνται ακόμα.

Θυμίζουμε ότι αρχικά οι ομάδες έπρεπε να τιμωρηθούν με υποβιβασμό και ο ΠΑΟΚ θα γλυτώσει τη σχετική τιμωρία μετά από σχετική νομοθετική πρωτοβουλία Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί ότι τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας έκριναν ότι όντως είχαμε να κάνουμε με υπόθεση πρωτοφανή υπόθεση πολυϊοδικτησίας.

Η επέλαση στα μέσα ενημέρωσης και η λογική «άρχοντα της Θεσσαλονίκης»

Φυσικά, ο Ιβάν Σαββίδης δεν υπήρξε… αγνώμων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα θα αναλάβει δράση στην επιχείρηση άλωσης του χώρου της ενημέρωσης, ιδίως όταν αποδείχτηκε ότι η αρχική επένδυση στο γνωστό ιδιοκτήτη… βοσκοτόπων Καλογρίτσα μάλλον δεν θα απέδιδε, ενώ ο – αρχικά απλώς «λαγός» κατά δήλωσή του στον πρώτο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες – Σαββίδης, μάλλον είχε μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια: τηλεοπτικό κανάλι, το Open, αγορά μιας ιστορικής εφημερίδας, του Έθνους, προσπάθεια για αγορά των μέσων του ΔΟΛ. Και ως προς της γραμμή; Ο Ιβάν ήταν σαφής: για τρία πράγματα δεν μιλάμε ποτέ αρνητικά: την Ορθοδοξία, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΟΚ.

Ακόμη και στο θέμα του Μακεδονικού, όπου θα περίμενε κανείς ότι ο μέγας υποστηρικτής της ελληνικότητας της Μακεδονίας θα είχε ξεσπαθώσει, τελικά ο Σαββίδης κράτησε χαμηλούς τόνους και ο «λαός του ΠΑΟΚ» έλαβε σαφές μήνυμα για αυτοσυγκράτηση με αντάλλαγμα το πρωτάθλημα των Πρεσπών.

Βέβαια, υπήρξαν και κάτι διαρροές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σε μεγάλα διεθνή μέσα που τον «φωτογράφιζαν» ως τμήμα του ευρύτερου ρωσικού δικτύου άσκησης επιρροής στα Βαλκάνια και ίσως αυτό να εξηγεί τη «συγκρατημένη» στάση του αλλά και την πολύμηνη απουσία του τότε από την Ελλάδα.

Αυτό φυσικά δεν μειώνει το γεγονός ότι προσπάθησε με διάφορους τρόπους να αποκτήσει έναν άτυπο ρόλο άρχοντα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι για παράδειγμα που βλέπουν τη δική του σκιά πίσω από την έκβαση του δεύτερου γύρου στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, δεν παρέλειψε να καλλιεργήσει καλές σχέσεις και με τα σώματα ασφαλείας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2018 έβαλε στο ΔΣ του ΠΑΟΚ τον μακροβιότερο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, τον Τρύφωνα Κούκιο. Μάλιστα κάποιοι στην Θεσσαλονίκη κάνουν λόγο για άμεσες σχέσεις και με στελέχη που υπηρετούν στην ΕΛΑΣ, είναι δηλαδή εν ενεργεία και συνδέονται με τον αθλητισμό και τις δραστηριότητες του.

Όταν η απλή πειθώ δεν φτάνει

Ήταν στην ταινία ο «Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα όπου ο Ντον Κορλεόνε, που τον υποδύεται ο Μάρλον Μπράντο, προσδιόριζε τον τρόπο που η μαφία αντιμετώπιζε την έννοια της «πειθούς»: «θα του κάνω μια πρόταση που δεν θα μπορεί να αρνηθεί».

Δεν ξέρουμε εάν στη ρωσική παράδοση υπάρχουν ανάλογες ατάκες. Πάντως, στην πρόσφατη διαδρομή του ΠΑΟΚ είδαμε διάφορες εκδοχές εφαρμογής.

Μια πρώτη περίπτωση είχε πρωταγωνιστή τον προπονητή Γιώργο Δώνη. Ο Δώνης απολύθηκε και αξίωσε ό,τι ακριβώς προέβλεπε το συμβόλαιο του. Όμως, φαίνεται πως ο Ιβάν Σαββίδης είχε άλλη άποψη και οι άνθρωποι του χρησιμοποίησαν διάφορα μέσα.

Τότε, ως άνθρωπος του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ λειτουργούσε ο Γκέρμαν Τσιστιακόφ. Όταν η υπόθεση του «διαζυγίου» ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Δώνη εκδικάστηκε, η δικηγόρος του παρουσίασε απειλητικά μηνύματα του Τσιστιακόφ με τα οποία προσπαθούσε να πείσει τον Δώνη να παραιτηθεί. Αποκαλυπτικός ο διάλογος:

Τσιστιακόφ: «Γεια. Συγγνώμη αν κάνω κάτι λάθος, αλλά θέλω να σκεφτείς ότι αυτοί θα σε σκοτώσουν (They will kill you)! Φαντάσου να δώσεις μάχη για τα λεφτά σου πώς θα αντιδράσουν τότε οι οπαδοί και τα media…»

Δώνης: «Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη, έχουμε οικογένειες, αλλά εσύ δεν μας σέβεσαι, μας έχεις πετάξει στα σκουπίδια! Θέλεις να παραιτηθώ για να μην πάρουμε τα λεφτά μας εγώ και οι συνεργάτες μου…».

Τσιτσιακόφ: «Γιώργο, πρέπει να καταλάβεις πως δεν είμαι εγώ αυτός που πληρώνει τα λεφτά. Σκέψου τις καταστάσεις και πόσο επικίνδυνο το κάνεις…».

Όταν μίλησαν οι εμπρησμοί και οι βόμβες

Σε μια άλλη περίπτωση φαίνεται πώς τα πράγματα δεν έμειναν απλώς σε απειλές. Στις 30 Αυγούστου 2015 τέσσερα άτομα μπήκαν στο προαύλιο του ξενοδοχείου «Le Chalet» στην Ξάνθη με σκοπό να πυρπολήσουν προς εκφοβισμό και εκβιασμό το αυτοκίνητο του Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ξάνθης. Βλέποντας μόνο ένα αυτοκίνητο με ρουμάνικες πινακίδες υποθέτουν ότι είναι αυτό και προχωρούν στον εμπρησμό. Όμως, το αυτοκίνητο που καίνε είναι του Ντράγκος Λουτσέσκου, εξαδέλφου του προπονητή της Θρακιώτικης ομάδας. Λίγες μέρες πριν ο αγώνας Ξάνθη-ΠΑΟΚ είχε λήξει ισόπαλος 0-0 κάτι που δεν είχε χαροποιήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δύο χρόνια μετά ο Λουτσέσκου αναλαμβάνει προπονητής του ΠΑΟΚ (και 3 χρόνια μετά αναλαμβάνουν και την Ξάνθη!!!).

Οι συνομιλίες από νόμιμες καταγραφές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία παρουσιάζουν τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης που ανέλαβε τη δουλειά να συνομιλεί με αυτόν που την έκανε και να κάνει σαφές ότι η υπόθεση αφορά τον ΠΑΟΚ και ότι η επαφή γίνεται με παράγοντα του ΠΑΟΚ.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου 2015, τρία μέλη τη ίδιας εγκληματικής οργάνωσης προχωρούν στον εμπρησμό του αυτοκινήτου της συζύγου του Γιάννη Ευαγγελόπουλου. Ο τελευταίος είναι εκπρόσωπος (manager) ποδοσφαιριστών που εργάζονται σε ομάδες της Super League και πρωταθλημάτων του εξωτερικού. Ταυτόχρονα είναι ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Ace Management και Promosport. Σύμφωνα με τη δικογραφία ο Ευαγγελόπουλος δέχτηκε και τηλεφώνημα με απειλές για τη ζωή του. Ο Ευαγγελόπουλος εκπροσωπούσε τον Φάνη Τζανδάρη που επέλεξε την πρόταση του Ολυμπιακού αντί για τον ΠΑΟΚ και τον διεθνή Αλβανό μέσο Κάτσε που δεν ανανέωσε το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Λίγες μέρες πριν, ο Γκραντ Αγκατζανιάν, κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων, με βαριές καταδίκες και ηγετικό ρόλο, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, σε υποθέσεις εκβιασμών, είχε δεχτεί, σύμφωνα με τη δικογραφία και την καταγραφή συνομιλίας του, επίσκεψη από έναν «Σπύρο», για τον οποίο λέει «Στον ΠΑΟΚ είναι αυτός». Ο «Σπύρος» αυτός, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ο Σπύρος Μηλιωρίδης, παράγοντας του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος δηλώνει ότι ανιδιοτελώς προσφέρει τις υπηρεσίες του ως «αγνός οπαδός». Ο Σπύρος Μηλιωρίδης είναι αρκετά χρόνια παράγοντας του ΠΑΟΚ. Άλλωστε, ο ίδιος δηλώνει «αγνός οπαδός» που ανιδιοτελώς προσφέρει τις υπηρεσίες του. Βρέθηκε στο ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το 2008, όταν ισχυρός άνθρωπος του ΠΑΟΚ ήταν ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Όμως, το 2013, λίγο μετά την άφιξη του Ιβάν Σαββίδη, παραιτήθηκε από το ΔΣ και όπως επέστρεψε, όπως δήλωσε, «στις τάξεις της μεγαλύτερης στρατιάς φιλάθλων του ΠΑΟΚ». Ωστόσο, δύο χρόνια μετά επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, όχι ως μέλος της διοίκησης αλλά με πόστο στην επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς.

Μάλιστα στις 20/10/2020 ο Σπύρος Μηλιωρίδης καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή του στην ως άνω εγκληματική οργάνωση (ηθική αυτουργία).

Τιμολόγια διαμονής των φερόμενων ως εμπρηστών πληρωμένα από εταιρεία του Σαββίδη

Στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Φεβρουαρίου 2017, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών μετά από παραγγελία του 5ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, προέβη στην έρευνα του λογιστηρίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και κατάσχεσε δύο τιμολόγια, ένα πιστωτικό εξόδων και δύο αποδείξεις δαπάνης.

Τα τιμολόγια είναι:

23/09/15 για αεροπορική εταιρία από την οποία ναυλώθηκε το τσάρτερ της ομάδας για τον αγώνα Ατρομήτου-ΠΑΟΚ

25/09/15 στο όνομα Εριτζιάν για διαμονή στην Αθήνα (στο αναλυτικό καθολικό εμφανίζεται η ένδειξη »λάθος χρέωση»)

19/10/15 πιστωτικό εξόδων για τη διαμονή στην Αθήνα του Εριτζιάν στις 25/09/15

29/09/15 Απόδειξη δαπάνης για τον Σπυρίδωνα Μηλιωρίδη (έξοδα κίνησης για την ομάδα)

12/10/15 Απόδειξη δαπάνης για τον Σπυρίδωνα Μηλιωρίδη (έξοδα κίνησης).

Όμως, ακριβώς για αυτά τα τιμολόγια έχουμε και νέα κατάθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Η κατάθεση αυτή είναι της υπαλλήλου του ταξιδιωτικού πρακτορείου που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πρωινές ώρες της 25/09/2015 δέχθηκα τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη του γραφείου […] προκειμένου να πραγματοποιήσω μια κράτηση για ένα τρίκλινο δωμάτιο, στο οποίο θα διέμεναν τρία (3) άτομα. Επειδή ήταν δύσκολο να βρω δωμάτιο, θυμάμαι ότι το δωμάτιο το οποίο έκλεισα ήταν στο ξενοδοχείο “ATHENS HABITAT”. Η κράτηση πραγματοποιήθηκε στο όνομα ΕΡΙΤΣΙΑΝ Έντγκαρ και αφορούσε μια διανυκτέρευση, δηλαδή οι διαμένοντες στο δωμάτιο θα αναχωρούσαν την 26/09/2015, όπως έγινε. Πρωινές ώρες της 13/10/2015 δέχτηκα πάλι τηλεφώνημα από τον κ. […] προκειμένου να πραγματοποιήσω μια κράτηση πάλι στο ίδιο όνομα-άτομο (ΕΡΙΤΣΙΑΝ) αυτή τη φορά όμως για δύο (2) άτομα και για δύο (2) διανυκτερεύσεις, δηλαδή οι διαμένοντες στο δωμάτιο θα αναχωρούσαν στις 15/10/2015 όπως και έγινε. Το ξενοδοχείο στο οποίο κανόνισα να διαμένουν οι πελάτες ήταν και αυτή τη φορά το “ATHENS HABITAT”, γιατί τους εξυπηρετούσε η περιοχή που βρίσκεται. Τα τιμολόγια για τις ανωτέρω διανυκτερεύσεις των πελατών μας αρχικά κόπηκαν για λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ωστόσο ακυρώθηκαν χωρίς να θυμάμαι για ποιο λόγο και κόπηκαν νέα τιμολόγια για τις συγκεκριμένες διανυκτερεύσεις στην εταιρία “DIMERA”, απ’ όπου και πληρώθηκαν».

Ο Σίμος Συμεωνίδης δεν είναι ένας τυχαίος ταξιδιωτικός πράκτορας. Είναι αυτός που σύμφωνα με πληροφορίες κανονίζει τα ταξίδια όλων των ομάδων του ΠΑΟΚ τόσο ως προς τα εισιτήρια όσο και ως προς τη διαμονή, το φαγητό, ενώ πάει μαζί και στα ταξίδια.

Δηλαδή, υπάρχει ένορκη κατάθεση που αναφέρει ότι τα τιμολόγια για τη διανυκτέρευση των ατόμων που κατηγορούνται ότι ήρθαν στην Αθήνα για να κάψουν το αυτοκίνητο της συζύγου του ατζέντη Ευαγγελόπουλου αρχικά κόπηκαν από τον βασικό ταξιδιωτικό πράκτορα με τον οποίο συνεργάζεται ο ΠΑΟΚ, στο όνομα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τελικά στην εταιρία Dimera που είναι η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη. Όπως είναι γνωστό, ο Ιβάν Σαββίδης δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στις διάφορες επενδύσεις που έχει κάνει, π.χ. στα ΜΜΕ, μέσα από τον όμιλο Dimera.

Ειδικά τα τιμολόγια που είχαν εκδοθεί για τις διαμονές του Edgar Eritzian στο Athens Habitat χρεώνονται στην εταιρεία Dimera Group Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, μια από τις εταιρείες του ομίλου Dimera, και της οποίας τον ισολογισμό του 2014 υπογράφει και ο Artur Davidian, εκ των στενότερων συνεργατών του Ιβάν Σαββίδη (νυν μέλος ΔΣ ΠΑΟΚ και Open TV).

Ο καθόλου τυχαίος θάνατος ενός Βούλγαρου οπαδού του Άρη

Στις 5 Ιανουαρίου ο οπαδός του Άρη Τάσκο Μποζατζίσκι έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα θα δεχτεί επίθεση, θα προσπαθήσει να διαφύγει και στο τέλος θα χάσει τη ζωή του από διερχόμενο αυτοκίνητο Για την υπόθεση αυτή θα υπάρξουν διώξεις αρχικά κατά οπαδών που συμμετείχαν στην επίθεση, όμως η προσοχή θα στραφεί στο σε ποιον ανήκε το αυτοκίνητο που χτύπησε τον άτυχο Βούλγαρο οπαδό και στο σε ποιος το οδηγούσε Η έρευνα θα δείξει ότι το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο (με leasing) από τον Θεόδωρο Γραμματικόπουλο, ενώ η οδηγός που προσήλθε αυτοβούλως για να δηλώσει ότι αυτή οδηγούσε το αυτοκίνητο όταν χτυπήθηκε ο βούλγαρος οπαδός ήταν φίλη του.

Ο Γραμματικόπουλος, που προέρχεται από τον χώρο των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ καθόταν στην ίδια καφετέρια που ήταν και οι Βούλγαροι, οι οποίοι έπιναν αμέριμνοι τον καφέ τους, χαρούμενοι επειδή η ομάδα του Άρη είχε κερδίσει εκείνη την ημέρα.

Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν τη γνώμη ότι μόλις ο Γραμματικόπουλος είδε τους οπαδούς του Άρη να κάθονται σε διπλανό τραπέζι, τηλεφώνησε σε χούλιγκαν του ΠΑΟΚ και τους ζήτησε να έρθουν για να επιτεθούν στους ανυποψίαστους Βούλγαρους φιλάθλους.

Μετά από δέκα περίπου λεπτά έφτασε η «ομάδα κρούσης» του ΠΑΟΚ με μηχανές και ο Γραμματικόπουλος εντάχθηκε σε αυτούς, ενώ ζήτησε από την φίλη του να φύγει. Αυτή μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε ώσπου έπεσε μπροστά στις ρόδες του ο άτυχος Μποζατζίσκι, που προσπαθούσε να ξεφύγει από την καταδίωξη και τα χτυπήματα που δεχόταν στο πάρκινγκ της συγκεκριμένης καφετέριας.

Οι αστυνομικοί που ερευνούσαν την υπόθεση είχαν καταλήξει ότι δεν έστεκαν αυτά που είχε πει στον ανακριτή η φίλη του Γραμματικόπουλου περί «καυγά», που υποτίθεται ότι ήταν η αιτία της εσπευσμένης αναχώρησής της.

Ούτε φαίνεται να είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Γραμματικόπουλος έσπευσε να σβήσει τα δεδομένα του κινητού πριν το παραδώσει στην αστυνομία, κάτι που σαφώς παρέπεμπε σε προσπάθεια να μην μπορούν να αντληθούν στοιχεία για τις επικοινωνίες του εκείνη την ημέρα με χούλιγκαν και πιθανώς ακόμη και με στελέχη του ΠΑΟΚ.

Ο Γραμματικόπουλος δεν είναι ένας τυχαίος οπαδός του ΠΑΟΚ. Εκτός όλων των άλλων είναι και στενός φίλος του Γιάννη Διαμαντίδη. Η εταιρεία που ίδρυσε ο πατέρας του πήρε το έργο της ανακαίνισης του Μακεδονία Παλλάς, του Ιβάν Σαββίδη, αλλά και της μπουτίκ του ΠΑΟΚ.

Αφενός ένθερμος υποστηρικτής του ΠΑΟΚ, αφετέρου δραστηριοποιούμενος και με τα κοινά –ως μέλος σε αρκετές επιτροπές της ΕΠΣΜ (επιτροπή πρωταθλημάτων, επιτροπή δημοσίων σχέσεων, ειδικός σύμβουλος για θέματα ΕΠΟ)– ο Γιάννης Διαμαντίδης συνδέεται και με στενή φιλία και κουμπαριά με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάκη Γκαγκάτση.

Το όνομα του Διαμαντίδη είχε ακουστεί και σε σχέση με μια βομβιστική επίθεση. Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα, δύο άτομα που εμφανίζονται να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα σταμάτησαν μπροστά στο κατάστημα επίπλων της εταιρείας Διαμαντίδης ΑΕΒΕ, άφησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά στην πόρτα και απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα. Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε ζημιές κυρίως στις τζαμαρίες του καταστήματος, καθώς και σε αυτές των γειτονικών καταστημάτων.

Το κουβάρι των εταιρειών και η… Υπερδνειστερία

Επιχειρηματική βάση του Ιβάν Σαββίδη είναι ο όμιλος AGROKOM. «Πετράδι του Στέμματος» του ομίλου, μέχρι το 2018 που την πούλησε η εταιρεία Donskoy Tabak. Από αυτήν άλλωστε ξεκίνησε και ο ομογενής επιχειρηματίας. Η εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες στη ρωσική αγορά τσιγάρων.

Όμως, είχε βρεθεί πριν από μερικά χρόνια και στο στόχαστρο των ερευνών για λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ο λόγος ότι εμφανιζόταν να έχει υπερβολικά μεγάλες εξαγωγές τσιγάρων στην Υπερδνειστερία.

Η συγκεκριμένη περιοχή, παλαιότερα τμήμα της Μολδαβίας μέχρις ότου αποσχίστηκε προς τη Ρωσία (αν και η απόσχιση δεν έχει λάβει διεθνή αναγνώριση) αποτελεί μια τελωνειακή «τρύπα» και ένα «κέντρο λαθρεμπορίου».

Έρευνα Ρουμάνων δημοσιογράφων έδειξε ότι οι περισσότερες μάρκες τσιγάρων που μπορεί κανείς να αποκτήσει στην Υπερδνειστερία κατασκευάζονται από την Donskoy Tabak.

Επιπλέον στις εξαγωγές πρωταγωνιστούσαν και οι εταιρείες Innovation Tobacco Company και Richmond Tobacco Trading. Η Innovation ανήκε στην Belterra Holdings, μία υπεράκτια εταιρεία με έδρα την Κύπρο, η οποία έχει ως μετόχους τον γιό και την σύζυγο του Σαββίδη και με τον καιρό πέρασε στην Donsoy Tabak. H Richmond Tobacco Trading ανήκε κατά 50% στη σύζυγο του Σαββίδη και μετά πέρασε στην κατοχή της κυπριακής εταιρείας Dimera Ltd, επίσης συμφερόντων Σαββίδη. Μάλιστα, στις οικονομικές καταστάσεις της Dimera του 2013 φαίνεται ότι η RFA του σκανδάλου της πολυϊδιοκτησίας, η Richmond αλλά και η Innovation Tobacco εμφανίζονται ως σχετιζόμενες εταιρείες – και μαζί τους ήταν και ο ΠΑΟΚ.

Το κερασάκι της… δωροδοκίας

Στη βάση των παραπάνω μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί η απόπειρα δωροδοκίας των παικτών του Άρη δεν ήταν ένα «μεμονωμένο περιστατικό».

Ιδίως όταν εμφανίζεται ο Νώντας Παπαεπαμεινώνδας παλαιός τιμ μάνατζερ του ΠΑΟΚ μαζί με ποινικό μπράβο της Θεσσαλονίκης πρόσφεραν τεράστια ποσά μέχρι 100.000 για να δωροδοκήσουν τον Σιαμπάνη, και άλλους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Πώς οργανώνεται η… οργάνωση

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει η διάρθρωση μιας οργάνωσης που άκρες της συναντάμε σε όλα τα περιστατικά που συζητήσαμε μέχρι τώρα.

Στην κορυφή είναι ο πατριάρχης Ιβάν Σαββίδης. Μέσω της οικογένειας του, δηλαδή της συζύγου, του γιου του αλλά και του… «επιχειρηματία της χρονιάς» Καλπαζίδη ελέγχει έναν κυκεώνα επιχειρήσεων που τις συναντάμε μετά σε διάφορα σημεία, από παραστατικά διαμονής εμπρηστών μέχρι έρευνες για λαθρεμπόριο.

Τις εντολές Σαββίδη στον επίσημο ΠΑΟΚ μεταφέρουν και παρακολουθούν στην υλοποίηση η Μαρία Γκοντσάρεβα, θεωρούμενη ως το δεξί χέρι (και το μάτι του) σε όλες τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, και ο Μάκης Γκαγκάτσης. Η Γκοντσάρεβα πέραν όλων των άλλων κρατά και την «άκρη» με τον Μηλιωρίδη και τις δικές του «δυναμικές πρωτοβουλίες».

Από την άλλη ο Γκαγκάτσης συντονίζεται με τους Τεβεκέλη και Πουρλιοτόπουλο για τις παρεμβάσεις στην ΕΠΟ, τις εκλογές κλπ. Όμως, ο Γκαγκάτσης συντονίζεται και με τον Διαμαντίδη που με τη σειρά του αναλαμβάνει τη σχέση με «οπαδούς» όπως ο Γραμματικόπουλος ή «παράγοντες» όπως ο Παπαεπαμεινώνδας.

Η δικαιοσύνη θα ασχοληθεί;

Όλα αυτά που παραθέσαμε, πράγματα γνωστά και μη διαψευσμένα, δεν είναι ούτε απλά περιστατικά, ούτε κάποια πράγματα που «απλώς συμβαίνουν» στο ποδόσφαιρο. Ορίζουν στην πραγματικότητα μια συμπεριφορά που παραπέμπει στη λογική της εγκληματικής οργάνωσης.

Δεν είμαστε εισαγγελείς και δεν είναι δουλειά μας να προσδιορίζουμε αδικήματα ή να απαγγέλλουμε κατηγορίες. Όμως, εκτιμούμε ότι αυτή τη φορά η Δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να προσπεράσει εύκολα αυτά τα γεγονότα και κυρίως τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους, τον τρόπο δηλαδή που παραπέμπουν σε ένα οργανωμένο κέντρο αποφάσεων. Αντίστοιχα, αυτό θέτει πραγματικές προκλήσεις για εκείνες τις θεσμικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν επιτέλους να βάλουν το πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο πάνω σε διαφορετικές και πιο στέρεες βάσεις.