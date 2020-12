Προβλήματα στη χρήση του Telegram για περίπου μία ώρα ανέφεραν το απόγευμα της Τετάρτης χρήστες στην Ευρώπη και την Ασία

Σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία δημοφιλών διαδικτυακών υπηρεσιών, το πρόβλημα εμφανίστηκε γύρω στις 15.30 ώρα Ελλάδας και επηρέασε τους χρήστες στην Ευρώπη και τμήμα της Ασίας.

Τα προβλήματα που συγκέντρωσαν τις περισσότερες αναφορές χρηστών ήταν αδυναμία σύνδεσης και αδυναμία αποστολής μηνυμάτων.

User reports indicate Telegram is having problems since 8:28 AM EST. https://t.co/4EVuNGgxao RT if you’re also having problems #Telegramdown

— Downdetector (@downdetector) December 16, 2020