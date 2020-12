Ο Άγιος Βασίλης είναι απρόσβλητος στην Covid-19 και θα μπορέσει να φέρει τα δώρα στα παιδιά τη νύχτα της 24ης προς 25 Δεκεμβρίου, διαβεβαίωσε σήμερα μια αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την αγωνία των παιδιών.

«Κατανοώ τις ανησυχίες στο θέμα του Άγιου Βασίλη, διότι είναι ηλικιωμένος» και επομένως βρίσκεται σε μια ηλικιακή ομάδα υψηλού κινδύνου μπροστά στην πανδημία, εξήγησε η Μαρία βαν Κέρκοβ, υπεύθυνη να επιβλέπει τη διαχείριση της πανδημίας στον ΠΟΥ.

«Μπορώ να σας πω ότι ο Άγιος Βασίλης είναι απρόσβλητος στον ιό», επισήμανε, αναφέροντας πως είχε μια… σύντομη συνομιλία μαζί του.

The pandemic need not deter Santa Claus from travelling the world and handing out gifts this coming Christmas because he is immune to COVID-19, a World Health Organization official said. https://t.co/KXdVSwHGYv

