Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που παραμένουν σεξουαλικά ενεργοί, έχουν μεγαλύτερη αίσθηση ευεξίας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “Sexual Medicine”.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα συχνά φιλιά, τα χάδια και η σωματική επαφή συνδέονται με μεγαλύτερη απόλαυση της ζωής για τους σεξουαλικά ενεργούς άνδρες και γυναίκες.

To 74% των ανδρών και το 60% των γυναικών ήταν παντρεμένοι ή συζούσαν με κάποιο σύντροφο κατά την διεξαγωγή της μελέτης. Η μεγάλη πλειοψηφία ήταν λευκοί, ενώ περίπου το 1/3 έπασχαν από κάποια χρόνια και περιοριστική ασθένεια, όπως στυτική δυλειτουργία ή κάτι άλλο.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη “English Longitudinal Study of Ageing” (ELSA) εντοπίστηκαν 6.879 Βρετανοί ενήλικες (3.045 άνδρες και 3.834 γυναίκες) μεταξύ 50 και 89 ετών οι οποίοι είχαν συμπληρώσει δυο ερωτηματολόγια: το Sexual Relationships and Activities Questionnaire ( SRA-Q) και το κομμάτι σχετικό με την ευχαρίστηση του ερωτηματολογίου Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure (CASP-19).

Γενικά, οι επιδόσεις στο CASP-19 ήταν υψηλότερες για τους σεξουαλικά ενεργούς συμμετέχοντες, δείχνοντας μια μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ζωή τους γενικά. (Οι συμμετέχοντες θεωρήθηκαν σεξουαλικά ενεργοί αν συμμετείχαν σε κάποια σεξουαλική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος).

Οι σεξουαλικά ενεργοί άνδρες έτειναν να είναι πιο ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής τους αν έκαναν κολπικό, πρωκτικό ή στοματικό σεξ τουλάχιστον δυο φορές το μήνα. Αυτές οι δραστηριότητες όμως δεν έδειξαν να επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής των σεξουαλικά ενεργών γυναικών. Ο αυνανισμός δεν συνδέθηκε με τον δείκτη απόλαυσης της ζωής σε κανένα συμμετέχοντα.

Οι άνδρες που είχαν ανησυχίες σχετικά με την ερωτική τους ζωή ήταν πιο πιθανό να δείξουν χαμηλότερες επιδόσεις στα ερωτηματολόγια, αν και τα ευρήματα για τις γυναίκες ήταν «λιγότερο συνεπή» σε αυτό τον τομέα σύμφωνα με τους ερευνητές.

Άνδρες και γυναίκες φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο την ζωή όταν νιώθουν συναισθηματική εγγύτητα με τον σύντροφό τους κατά την διάρκεια του σεξ. Η σεξουαλική ικανοποίηση δείχνει να παίζει ρόλο στην ικανοποίηση από την ζωή για τους άνδρες, όχι όμως για τις γυναίκες.

Οι συγγραφείς της έρευνας πρότειναν διάφορες εξηγήσεις για την σύνδεση μεταξύ της σεξουαλικής δραστηριότητας και ικανοποίησης από την ζωή. Το σεξ είναι μια φυσική δραστηριότητα που συνδέεται με την καλή υγεία και η έκκριση ενδορφινών κατά την συνουσία «δημιουργεί μια αίσθηση χαράς και χαλαρότητας» κατά τους ερευνητές. Επίσης οι σεξουαλικά ενεργοί άνθρωποι μοιράζονται έναν συναισθηματικό δεσμό με τον συντροφό τους, κάτι που πιστεύεται ότι συμβάλει στην βελτίωση της ευεξίας του ατόμου.

Επιπροσθέτως οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι περαιτέρω μελέτη μπορεί να μας δείξει γιατί η συσχέτιση σεξουαλικής ζωής και ποιότητας ζωής διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι: «Τα παρόντα ευρήματα και αυτά άλλων ερευνών υποδεικνύουν ότι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για τους επαγγελματίες υγείας να ρωτούν τους ηλικιωμένους ασθενείς για την σεξουαλική τους δραστηριότητα και να προσφέρουν λύσεις στις σεξουαλικές δυσκολίες τους».

Πληροφορίες από το andrologia.gr