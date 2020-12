Προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών της Google αναφέρουν το μεσημέρι της Δευτέρας χρήστες στην Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες.

Οι διευθύνσεις του YouTube και του Gmail εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος, ενώ προβλήματα αναφέρονται και στη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης της Google.

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται επίσης το Play Store, το Google Maps, η διαφημιστική πλατφόρμα Google Ads και η υπηρεσία Google Analytics.

Σύμφωνα με το DownDetector, υπηρεσία που παρακολουθεί προβλήματα σύνδεσης σε δημοφιλείς δικτυακούς τόπους, το σφάλμα που εμφανίστηκε στις 14.00 ώρα Ελλάδας επηρεάζει χρήστες σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον 47.000 χρήστες έχουν αναφέρει ότι αδυνατούν να συνδεθούν στο YouTube και πάνω από 23.000 ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης στο Gmail.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We’ll update you here as soon as we have more news.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020