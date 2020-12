Λίγες κρίσεις συνοδεύονται από ένα εγχειρίδιο χρήσης. Οι επίσημοι σύμβουλοι της βρετανικής κυβέρνησης για το κλίμα και η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, έχουν πλησιάσει, ωστόσο, με έναν νέο τόμο 1.000 σελίδων που καθορίζει ένα προσχέδιο για το πώς η Βρετανία μπορεί να απελευθερώσει τον άνθρακα από την οικονομία της και να μειώσει τις εκπομπές σε σχεδόν μηδέν έως το 2050.

Το πράσινο μανιφέστο της επιτροπής, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, φέρνει στο προσκήνιο τους δύο πιο διαδεδομένους μύθους που έχουν θέσει οι αρνητές του κλίματος για να σταματήσουν τις κλιματικές φιλοδοξίες της Βρετανίας.

Το πρώτο είναι μια απειλητική πολιτικά δεξιόστροφη φαντασίωση περί της οικονομικής δυσκολίας στην οποία το «εντυπωσιακό κόστος» των πράσινων επενδύσεων συγκρούεται με την οικονομία σε παράλληλη επιβράδυνση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

Αυτή είναι μια πλάνη που απορρίπτεται εύκολα. Η έκθεση του Λόρδου Stern το 2006 σχετικά με τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος ήταν μια από τις πρώτες μελέτες-ορόσημα που απέδειξαν ότι το κόστος της μη ανάληψης δράσης θα επισκιάσει την επένδυση που απαιτείται για να την αποτρέψει.

Το έργο της επιτροπής αποδεικνύει ότι, ακόμη και αν παραμεληθεί το συναρπαστικό πλάνο του Stern, η τιμή ενός βιώσιμου μέλλοντος είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο – και μειώνεται.

Πριν από δεκαοκτώ μήνες, η επιτροπή πίστευε ότι η επένδυση που απαιτείται για τη δημιουργία μιας οικονομίας ουδέτερου άνθρακα έως το 2050 θα μπορούσε να ανέλθει στο 1% του ΑΕΠ ετησίως έως τα μέσα του αιώνα.

Ήταν ήδη ένα μικρό τίμημα για να τερματιστεί η συμβολή της Βρετανίας στη μεγαλύτερη υπαρξιακή κρίση της σύγχρονης εποχής.

Ωστόσο, το τελευταίο του έργο εκτιμά ότι αυτή η φιλοδοξία θα κοστίσει πολύ λιγότερο. Θα απαιτήσει επενδύσεις περίπου 0,6% του ΑΕΠ τη δεκαετία του 2030 και 0,5% έως το 2050, εν μέρει επειδή το κόστος των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συνεχίζει να μειώνεται καθώς διατίθενται σε κλίμακα.

Αυτή η «προφανώς λογική» επένδυση 50 δισεκατομμυρίων £ ετησίως σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, μεταφορά χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και πράσινη θέρμανση σπιτιού θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξοικονομήσεις στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Θα βοηθήσει επίσης να ικανοποιήσει την όρεξη για επενδύσεις και όχι να αντλήσει από τα ταμεία της κυβέρνησης, λέει η επιτροπή.

Ο δεύτερος μύθος που έχει κατατρέξει την πράσινη ατζέντα της Βρετανίας, προέρχεται απευθείας από το βιβλίο για την άρνηση του κλίματος για την παραπληροφόρηση.

Όπως όλες οι προπαγάνδες, προκαλεί φόβο, αβεβαιότητα και αμφιβολία και περιγραφές για μια ζοφερή πραγματικότητα.

Σε αυτήν την περίπτωση, εξαπλώνεται ο φόβος ότι ένα μέλλον δράσης για το κλίμα θα είναι χειρότερο από αυτό που γνωρίζαμε, σε συνδυασμό με αβεβαιότητα σχετικά με τη σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε και αμφιβολία για το αν θα κάνει τη διαφορά ούτως ή άλλως.

