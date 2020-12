Must Read

Με ροκ διάθεση και μεγάλες επιτυχίες της ξένης σκηνής συνέχισε η συναυλία του Ρόκκου και της παρέας του.

«Could you be loved» και «Get up stand up» του Bob Marley τραγούδησε ο Steven «ο φίλος μου που έχουμε συνεργαστεί για δύο χρόνια» όπως ανέφερε ο Στέλιος Ρόκκος.

Ο τραγουδιστής των My excuse ερμήνευσε και το δικό του τραγούδι «It is over now» αλλά και το «Με σένα πλάι μου» μαζί με τον Στέλιο Ρόκκο.