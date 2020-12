Προπονητής ομάδας παιδιών που έπαιζαν αμερικάνικο ποδόσφαιρο εμφανίζεται σε βίντεο να χτυπά με σφοδρότητα και κατ’ επανάληψη έναν από τους νεαρούς παίκτες της ομάδας.

Το βίντεο έγινε viral καθώς έχει προβληθεί 3,1 εκατ. φορές απότ ην Τετάρτη που εμφανίστηκε στο Facebook.

Ο αγώνας πραγματοποιούνταν στην Φλόριντα και το βίντεο έγινε αφορμή για να ξεκινήσει έρευνα από τις αρχές. Ο προπονητής εντοπίστηκε και αφού απολύθηκε από την ομάδα τιμωρήθηκε και με δια βίου απαγόρευση συμμετοχής σε παιχνίδια.

No room in the game for coaches like this. I hope he is arrested and banned for life. pic.twitter.com/1B0F2cLiqH

— Coach Reed (@CoachReed314) December 9, 2020