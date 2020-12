Η Lori MacNeil διδάσκει στο πανεπιστήμιο του Brock βιολογία, ως βοηθός καθηγητή. Βασικό της μέλημα και προ κοροναϊού ήταν να παραδίδει ένα ενδιαφέρον μάθημα, όπου όλοι θα συμμετέχουν και κανείς δεν θα νιώθει αποκομμένος.

Όταν το μάθημα της γενετικής, φέτος, έγινε εξ ανάγκης online, προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να μην πάνε χαμένες οι προσπάθειές της για επίτευξη επικοινωνίας στην τάξη της.

Έχει διάφορα κόνσεπτ κάθε φορά που παραδίδει μάθημα, εμπνευσμένη άλλοτε από ταινίες, άλλοτε από μαγικά σόου ή, προσομοιώνοντας συνετεύξεις τύπου… Κάνει εξωτερικά γυρίσματα, καμιά φορά, και γενικώς προσπαθεί να μην χάνει το μεράκι και την φαντασία της.

Αλλά, πρόσφατα ξεπέρασε πραγματικά τον εαυτό της. Εμπνευσμένη από την ταινία Love Actually, που δικαίως θεωρείται χριστουγεννιάτικη, αναπαρήγαγε την διάσημη σκηνή της με τις κάρτες στο χέρι, κάνοντας τον Μαρκ από την ταινία. Έγραψε στους μαθητές της πόσο ανυπομονεί να βρεθούν ξανά στην τάξη όλοι μαζί και όχι μόνο…

For the past few weeks I’ve been making increasingly elaborate lecture intros to help drum up student excitement for new lecture content. I may have gotten a little carried away for the final week… #loveactually #BIOL3P51 #onlinelearning #brocku #edutwitter pic.twitter.com/0kjOLPnBn4

— Lori MacNeil (@LoriAMacNeil) December 2, 2020