Η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη γιαγιά από τη Βρετανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά της Covid-19 εκτός του πλαισίου των δοκιμών, μετά την κλινική έγκρισή του.

90-year-old Margaret Keenan is the first to receive the Pfizer/BioNTech vaccine, administered by Matron May Parsons, as UK’s mass vaccination programme begins https://t.co/3eBGv3RUsU pic.twitter.com/ltWAL8uDmr

Σε φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η 90χρονη που φοράει ένα χριστουγεννιάτικο μπλουζάκι σε μπλε χρώμα, το οποίο έχει πάνω ένα πιγκουίνο με σκουφάκι και κασκόλ του Άγιου Βασίλη, ενώ γράφει «Merry Christmas».

It’s not just a festive t-shirt – it’s a charity festive t-shirt in support of the NHS Trust giving her the vaccine pic.twitter.com/nFj5dOjSIu

Το συγκεκριμένο μπλουζάκι έχει ήδη γίνει viral, ενώ έχει τεθεί προς πώληση από το University Hospital Coventry & Warwickshire Charity, με τα έσοδα από τις πωλήσεις να γίνονται δωρεά για καλό σκοπό και να πηγαίνουν προς υποστήριξη του προσωπικού και των ασθενών του NHS.

Συγκεκριμένα, το University Hospital Coventry & Warwickshire Charity χρηματοδοτεί τον παγκόσμιο κορυφαίο εξοπλισμό και εκπαιδεύει το προσωπικό της NHS σε πρωτοποριακές τεχνικές, βοηθώντας ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Μάλιστα, λόγω της τεράστιας ζήτησης, ο Οργανισμός έχει κυκλοφορήσει και μάσκες με το ίδιο σχέδιο, καθώς τα μπλουζάκια έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Sorry, due to popular demand we are down to our last t-shirt sizes! Our cheeky penguin has managed to sneak on to our festive face covering as well 👀🐧All proceeds going towards supporting our NHS Staff and patients https://t.co/1GBHklVt6q

— UHCW Charity (@UHCWCharity) December 8, 2020