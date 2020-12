Αυτή την εποχή του χρόνου, υποτίθεται ότι ονειρευόμαστε να τρώμε πολλά γλυκά κλπ.

Αλλά ένας άντρας από το Ουισκόνσιν είχε μια διαφορετική έμπνευση. Ένα πιάτο το οποίο ήταν το όνειρό του – ένα μπισκότο σε σχήμα χεριού γεμιστό με ελληνική σαλάτα. Ναι, σαλάτα.

Ο Arseny, ο οποίος ζήτησε να αναφέρεται μόνο με το όνομά του, είπε στο TODAY Food πώς προέκυψε το viral φαγητό.

I had a dream where there was a food called “King’s Hand”, a hollow hand made of m&m cookie, filled with Greek salad.

I could not stop thinking about it.

Here is the culmination of a week long effort. pic.twitter.com/tMVutcj9H8

— neo-cannolialist (@thatfrood) December 6, 2020