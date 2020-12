Ιστορική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή μέρα καθώς αρχίζει στη Βρετανία ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού κατά του κοροναϊού.

Η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα που ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech, περνώντας μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο στην κούρσα για την έναρξη του κρίσιμης σημασίας προγράμματος μαζικού εμβολιασμού.

Περίπου 800.000 δόσεις του εμβολίου αναμένεται να είναι διαθέσιμες στο Ηνωμένο Βασίλειο από αυτή την εβδομάδα.

Σήμερα αναμένεται να χορηγηθούν οι πρώτες δόσεις, με την βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) της Αγγλίας να δίνει βασική προτεραιότητα στον εμβολιασμό ανθρώπων άνω των 80 ετών, των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε μονάδες φροντίδας, ενώ άμεσα θα εμβολιαστούν η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της.

Οι πρώτες δόσεις θα αρχίσουν να χορηγούνται αύριο στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Όμως η πλειονότητα του βρετανικού πληθυσμού θα πρέπει να περιμένει το 2021.

Άλλωστε η διανομή του εμβολίου θα είναι «μαραθώνιος και όχι σπριντ», όπως προειδοποίησε ο ιατρικός διευθυντής του εθνικού συστήματος υγείας (NHS) Στίβεν Πάουις.

Οι αρχικές δόσεις που έχουν φτάσει από το Βέλγιο αποθηκεύονται σε ασφαλείς τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, όπου θα γίνει ποιοτικός έλεγχος, είπε το υπουργείο Υγείας.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση έχει παραγγείλει συνολικά 40 εκατομμύρια δόσεις – αρκετές για τον εμβολιασμό 20 εκατομμυρίων ατόμων, με δύο δόσεις στο καθένα, σε απόσταση 21 ημερών.

Συνολικά, η βρετανική κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε περίπου 357 εκατομμύρια δόσεις που θα χορηγηθούν από επτά φαρμακοβιομηχανίες. Υπολογίζει κυρίως στην AstraZeneca και στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που είναι πιο εύκολο να μεταφερθούν σε σχέση με εκείνες της Pfizer, για έναν ευρύτερο εμβολιασμό.

Για τον υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, ο οποίος χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα της εκστρατείας εμβολιασμού ως «V day», ημέρα της νίκης, «η εβδομάδα που έρχεται είναι μια ιστορική στιγμή».

Αν η βρετανική βιασύνη να εγκριθεί το εμβόλιο επικρίθηκε από ορισμένους επιστήμονες, η επικείμενη εκστρατεία προμηνύεται κρίσιμη για τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Η διαχείριση της πανδημίας από τον πρωθυπουργό δέχτηκε πολλές επικρίσεις και ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη οργή για τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι προκαλούν τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κρόιντον, νότια του Λονδίνου, είναι ένα από τα 50 νοσοκομειακά «κέντρα» που στήθηκαν στην Αγγλία τα οποία άρχισαν να παραλαμβάνουν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τις πρώτες 800.000 αρχικές δόσεις του εμβολίου που προέρχονταν από το βελγικό εργοστάσιο του Πιιρς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, θα στηθούν επίσης 1.000 κέντρα εμβολιασμού.

«Το να ξέρουμε ότι είναι εδώ, ότι είμαστε ανάμεσα στους πρώτους στη χώρα που παίρνουμε το εμβόλιο, και άρα οι πρώτοι στον κόσμο, είναι απλώς απίθανο», ομολογεί η Λουίζ Κάφλαν, επικεφαλής φαρμακοποιός του νοσοκομειακού ομίλου.

Κατά την άφιξή τους, τα εμβόλια αφαιρέθηκαν από τα κουτιά τους με τον ξηρό πάγο από έναν τεχνικό φαρμάκων που φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό, και τοποθετήθηκαν σε ένα ψυγείο όπου πρέπει να διατηρηθούν σε θερμοκρασία -70 βαθμών.

